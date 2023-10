Feid envía mensaje de aliento a Luis Díaz tras secuestro de sus padres

Recientemente el cantante colombiano Feid estuvo de invitado en el programa ‘La Resistencia’ en lo que ha sido la promoción de su material musical por toda España. Y desde la divertida entrevista el intérprete de ‘Chorrito Pa’ Las Ánimas’ ha dejado saber algunas cosas de su vida.

Pero el cantante llegó vestido con una camiseta del Liverpool por lo que el presentador David Broncano no dejó pasar por alto el detalle y le cuestionó al respecto. “He visto la camisa del Livepool firmada, esto es público ¿se puede decir quién te la ha firmado?”, le preguntó de manera curiosa David Broncano, a lo que el cantante contestó los detalles al respecto. “Sí, obvio, esta me la dio Luis Díaz es que él está pasando por un momento pesadito en este momento, le secuestraron a la familia”, dijo Feid.

Tras reiterar que Luis Díaz es el delante del Livepool el intérprete de ‘Ritmo De Medallo’ expuso la situación por la que atraviesa el futbolista luego de que el pasado sábado 28 de octubre Luis Manuel Díaz y Cilenis Marulanda, padres del jugador, fueron secuestrados luego de pasar por una estación de servicio.

Es de recordar que el hecho se produjo cuando hombres armados y en moto los interceptaron y raptaron en el municipio de Barrancas, cercano a la frontera con Venezuela en el departamento de La Guajira, por lo que el cantante expresó sus deseos de que la pesadilla acabe para el jugador.

“Donde me esté viendo, mi niño que pase pronto, que eso no se le deseo a nadie, pues se recupere de lo que sea que haya pasado, ya le liberaron a la mamá, pero no le han liberado al papá todavía, entonces que por favor pase eso rápido”, agregó Feid.