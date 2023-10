“Te abrazo”: el conmovedor video que Alejandra Villafañe dedicó a su cuerpo días antes de morir

La actriz colombiana Alejandra Villafañe murió con entereza, siendo amada y con una evolución espiritual que muchos quisieran. Y esto es lo que muestra en un conmovedor video dedicado a su cuerpo, agradeciéndole por su salud.

En este, se ve a Alejandra haciendo yoga. Y comienza preguntándose: “¿Les ha pasado que algunas veces extrañan lo que en algún momento fueron?”, dando a entender que este se realizó en fases finales de su enfermedad.

Te puede interesar: Muerte de Alejandra Villafañe: famosos colombianos que se fueron muy pronto

“No pesa tanto cuando sabes que en su momento agradeciste por todo lo que estabas viviendo”, reflexionó, antes de decir que eran ventajas del agradecimiento.

Pero a su vez, afirmó extrañar ese cuerpo sano que tenía antes.

“Extraño moverme sin sentir dolor, sentirme así de bien”, lamentó. Para luego agradecer el cuerpo que tenía en esos momentos. “Agradezco por poderme mover como en ese video en esos momentos”, rememoró, al mostrar que hasta se podía parar de cabeza.

“Por eso no me siento mal. Al contrario, me siento feliz por haberme aprovechado al máximo en su momento”, reflexionó. Para continuar diciendo que lo haría algún día.

Esto, lastimosamente, no se cumplió, pero dio paso a la reflexión por agradecer por la salud propia y por su conciencia y pensamiento tan inspirador a la hora de afrontar su final.

Gente hay que AGRADECER más, dejemos la costumbre de dar todo por hecho. Aquí les comparto un video de ALEJANDRA VILLAFAÑE me pareció muy valioso ♥️ pic.twitter.com/pWcRKfvXDn — Loᥣita (@lola_bjb) October 22, 2023

Alejandra Villafañe: dónde es su velación y como será su homenaje

Esta tuvo lugar en Capillas de la Fe, desde las 2 pm hasta las 10 de la noche de este domingo. La joven siempre se esforzó por mostrar que era más que una cara bonita. De hecho, en su última película, ‘El yuppie y el guiso’, hacía de una villana con inigualable carisma.

Sus compañeros, seguidores, amigos y familia se despiden de ella actualmente antes de la disposición de sus restos.