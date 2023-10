Jorge Rausch de MasterChef se desahogó y confesó que está arrepentido por dura decisión que tomó

Han pasado algunas semanas luego de la gran final de MasterChef Celebrity Colombia, concurso que ha generado una gran conversación web, que involucra tanto a participantes como jurados, quienes han despertado un gran interés en aquellos que quieren conocer sobre su vida privada. Precisamente Jorge Rausch, sorprendió recientemente a muchos, al desahogarse en una entrevista y dar a conocer el hecho de su vida del que más se arrepiente.

En medio de la conversación con el creador de contenido , Andrés Carvajal, en su programa ‘Lo que dura un tinto’ , el afamado chef bogotano abrió su corazón y expresó algo que tenía guardado desde hace mucho, relacionado con su vida como empresario y su vida familiar, al contestar la pregunta: ¿Se arrepiente de algo?

“Yo me arrepiento de haber trabajado tanto, no por trabajar, sino porque cuando uno lo hace tanto descuida a la familia. Eso me costó a mí, posiblemente mi matrimonio y me costó mucho tiempo con mis hijas; reparar eso no fue fácil. Encontrar el balance entre el trabajo y la vida personal es muy difícil. (...) Pero todos son etapas, si yo no hubiera hecho lo que hice no estuviera aquí, la vida es así. (...) Yo hubiera trabajado un ‘poquito’ menos”, manifestó Jorge.

Cabe acotar, que este Rausch ha abierto más de doce restaurantes en su carrera, dentro de ellos Criterion, lugar que se ha ganado el premio de ser considerado como el mejor restaurante de Colombia; además de ser incluido en prestigiosas listas internacionales como el Latin America’s 50 Best Restaurants.

