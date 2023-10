Critican a Viena Ruiz por quejarse de “hombre vestido de princesa Disney” frente a niños.

Ahora Viena Ruiz está en medio de una polémica en redes tras quejarse de que un “hombre vestido de princesa Disney” sea quien oriente a unas niñas a maquillarse como sus personajes favoritos.

Una vez que la presentadora publicó el video en el que califica de “fuera de contexto” esa situación, solo logró que la mayoría la atacara, pues ahora más que nunca la inclusión o igualdad está más vigente que nunca y por eso nadie le perdona el comentario o “análisis” que hizo sobre este hecho que para muchos es común y no les resulta inaceptable.

“Yo amo Disney y siempre fui criada con la percepción de que Disney es protector de los valores de la familia, los niños y todo super sano y super lindo, pero no sé que está pasando acabo de ver un video en el que aparece un hombre con tendencia al homosexualismo, es un hombre con bigote, barba y todo vestido de princesa recibiendo a las niñas en el almacén de Disney recibiendo a las niñas para enseñarlas a vestirse de princesa ¿Qué está pasando? No entiendo”.

Viena Ruiz es sentenciada en redes tras su comentario homofóbico

Ante esto la también actriz y modelo Viena Ruiz recibió una gran cantidad de comentarios en contra en los que la descalificaban y aseguraban de que no estaba consciente de sus palabras y la dura crítica que estaba haciendo en contra de la comunidad LGBTIQ+.

“Gente que NO debe estar en los medios de comunicación”, “Opino que te falta educarte, deberías preocuparte por cosas más importantes y no porque a los niños les enseñen a aceptar a los demás seres humanos”, “Jajajajaja ‘no entiendo’=homofobia. Revísate y recógete”, “Los valores son de las personas, no de la heterosexualidad querida”.

Esas fueron algunas de las reacciones que generó la intervención en redes de esta comunicadora que además está dejando una posición clara de que no está de acuerdo con la libertad y diversificación de géneros y por eso nadie le perdona su comentario considerado muy homofóbico.