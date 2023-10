Silvestre Dangond puede verse como quiera luego de una enfermedad que mata a millones.

Desde que Silvestre Dangond reapareció a la palestra pública anunciando el lanzamiento de su nuevo material discográfico, no hay quien no haya criticado su apariencia, sin saber que él puede verse como quiera luego de una enfermedad que mata millones.

Y es que el cantante vallenato, oriundo de Urumita no ha escondido que por años ha sufrido de una fuerte depresión, esto quizás producto de la fama que no ha sabido sobrellevar y le ha hecho incluso caer en fuertes cuadros de ansiedad que lo mantuvieron por mucho tiempo alejado de los escenarios, tanto que no es de extrañar que esa haya sido la razón por la que anunció a inicios de este 2023 su inesperado retiro.

Luego de ello, le siguieron fuertes críticas, sin saber la mayoría que éste se estaría dando un respiro para desintoxicarse de las presiones y demás síntomas silenciosos, pero agresivos que se apoderan de quien padece cuadros depresivos.

Silvestre Dangond pasó por una fuerte depresión y aún así lo critican

Por eso, ante el inminente regreso de Silvestre Dangond al mercado musical, muchos se han enfocado más en descalificar su nuevo look asegurando que se parece a “El Joker” o que está promocionando las keratinas de Epa Colombia, tras dejarse ver con un cabello “despeinado” y un rostro un tanto cansado que no es más que el resultado de la recuperación de su depresión.

Esto alarmó a quienes sí consideran que más allá de ser un artista un tanto polémico, reconocen que es un ser humano que merece atención y respeto, sobre todo luego de que en Colombia se anunciara recientemente que los intentos de suicidio va en crecimiento hasta el punto de llegar a la preocupante cifra de 34 mil y el promedio de casos diarios subió de 110 a 120.

Así lo expresó el periodista y comunicador de salud, Ronny Suárez en su cuenta en Twitter con la finalidad de hacer un llamado a que esto frene tomando en cuenta que los registros de la OMS apuntan a que “el 4,7 % de los colombianos sufren este mal, ubicando así a Colombia por encima del promedio mundial”.

Por ello, hay quienes hacen un llamado a frenar el bullying o los ataques a las personas vengan de dónde vengan para que no caigan en este tipo de cuadros que pueden acabar hasta con la vida de las personas.

¿Se acuerdan de este video con el que nos escandalizamos en julio? Pues bueno, la cifra de intentos de suicidio notificados ya va en 34.000 y el promedio de casos diarios subió de 110 a 120. Como decía @miltonmuriIIo entonces, ¡hay que actuar YA! #DiaMundialdelaSaludMental https://t.co/idpMd4YfB5 — Ronny Suárez Celemín (@RonnySuarez_) October 10, 2023

En Colombia existen líneas de atención gratuitas para las personas que quieren buscar ayuda por conductas suicidas:

Bogotá: Línea Psicoactiva Distrital: Línea telefónica gratuita: 018000 112 439. Línea de WhatsApp: 301 2761197. Skype: @linea.psicoactiva Buzón psicoactivo: linea.psicoactiva@gmail.com.

LÍNEA 106 “El poder de ser escuchado”. Chat por WhatsApp: 3007548933. También puede comunicarse marcando gratis desde cualquier celular o telefono fijo el número 106.