Nicky Jam reveló que compró una isla en Guatapé y parte de otra en Cartagena

Pocos días han pasado desde que el cantante Nicky Jam anunció que se va a retirar de la música, y que lo hará con una nueva producción discográfica junto a una serie de conciertos con los que visitará diversas partes del mundo.

Ahora, durante una entrevista que sostuvo el locutor Jorge Pabón ‘El Molusco’, el cantante de los temas ‘Hasta El Amanecer’ y el éxito mundial ‘El Perdón’, habló de unas adquisiciones en Colombia que forman parte de su nuevo norte al dejar la música.

“Estamos trabajando como en cinco proyectos a la misma vez, nosotros comparamos una isla en Guatapé, Colombia. Y estamos haciendo un resort por allá, un hotel” — Nicky Jam

Indicó que la compró en 8.7 millones con la visión de hacer un resort que es de cabañas familiares, y que la compra se dio antes de la cuarentena por COVID-19. Asimismo, agregó que compró “un terreno bastante grande en una isla en Cartagena, que se llama Tierra Bomba, y estamos haciendo también un hotel allá”.

El cantante ya había mencionada con anterioridad, ya que durante una entrevista que tuvo con Elkin de la Hoz, mejor conocido en las redes sociales como ‘Dímelo King’, se refirió al tema. El creador de contenido publicó un extracto en el que el cantante se habló de otros proyectos que tenía en mente como la dirección y producción de películas, así como la creación de hoteles y restaurantes

“La evolución, mentalmente hablando estoy en otro lado ya ¿Si me entiendes? Obviamente, quiero ser un tipo que respeta la marca. O sea, quiero poner mi marca en alta. Yo no quiero solamente ser un cantante, yo quiero ser director de cine, que estoy trabajando ahora mismo con el que hizo ‘La Casa De Papel’, estamos trabajando en una serie que se llama ‘La Perla’, de una historia que yo tengo que escribí de La Perla. Estoy haciendo películas en Hollywood, ya voy por mi cuarta películas. Estoy abriendo negocios, hoteles, restaurantes. Yo no quiero que mi marca se quede en una esquina, yo he evolucionan en muchas cosas y todo eso es porque yo soy un soñador, sueño” Nicky Jam