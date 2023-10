El ofensivo error de ‘Día a Día’ que insulta a las colombianas con cáncer.

En el programa ‘Día a Día’ quisieron hacer un llamado a la conciencia tras celebrarse este 19 de octubre el día de la prevención del cáncer de mama y lo que se logró es generar malestar en la audiencia, pues cometieron un error ofensivo que insultó a las colombianas que padecen este mal.

Y es que durante la transmisión en vivo del programa se presentó una cápsula en la que se revelaba información sobre esta enfermedad y cómo las mujeres deben seguir atendiendo las señales que indica su cuerpo, sin embargo, la mayoría se sintió perturbada y hasta burlada al notar que la imagen que utilizaron corresponde a la de un hombre.

En este país valemos tanta mondá, que en el día de lucha contra el cáncer de mamá, que tuvo más de 80 mil casos en 2022 de los cuales el 99% eran MUJERES, te hacen pedagogía mostrando los pechos de un hombre en @CaracolTV @DiaaDiaCaracol pic.twitter.com/ICpVMC33bW — Paola Pianeta (@Paopianeta) October 19, 2023

Esto fue debatido en las redes de tal manera que hasta la periodista y exsecretaria del Interior de Cartagena, Paola Pianeta reaccionó a ello argumentando que eso era una humillación al gremio femenino que se ve afectado notablemente con un 80 mil casos registrados en 2022 de los cuales el 99% eran mujeres.

Sentencian a realizadores de ‘Día a Día’ por mensaje ofensivo a las colombianas con cáncer

“En este país valemos tanta mondá, que en el día de lucha contra el cáncer de mamá, que tuvo más de 80 mil casos en 2022 de los cuales el 99% eran MUJERES, te hacen pedagogía mostrando los pechos de un hombre en Caracol y el programa ‘Día a Día’”.

Eso fue lo que expresó Pianeta en sus redes sociales y a ello se sumaron otros usuarios que quisieron “defender” al canal asegurando que hacen uso de esa imagen para evitar caer en censura por mostrar pechos de mujeres en el horario familiar del canal Caracol.

Esa es una campaña Argentina y fue hecha por la censura que se hacía en RRSS sobre los senos. Entiendo el punto que se debería usar una mujer peeeero fue una solución para mostrar en RRSS cómo hacer el autoexamen mostrando un pecho sin censura. — Miguel Trujillo (@GettyCopy) October 19, 2023

Ante esto siguieron los argumentos de esta defensora de los derechos de las mujeres quien expresó que: “Esto no es redes sociales, es un canal de televisión privado que en otros momentos no ha tenido ningún problema en mostrar teta, pero como no es en una novela ni son temas que cosifican el cuerpo de la mujer, entonces sí censuran el cuerpo femenino. Qué hipocresía”.

Con ello siguió el debate que dividió las opiniones, pero que en definitiva alertó y molestó a quienes padecen esta enfermedad quienes desean que a futuro se cree una conciencia más clara, objetiva, real y hasta humana de este tipo de temáticas que son realmente un aspecto social para apoyar cono debe ser.