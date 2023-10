Endry Cardeño, exparticipante de ‘MasterChef’, se fue de ilegal para Italia

La recordada actriz Endry Cardeño de la exitosa novela ‘Los Reyes’ y exparticipante de ‘MasterChef’, pasó por situaciones difíciles y decidió emigrar a Italia, con el propósito de comprarle una casa a su madre. Sin embargo, dicha situación la llevó a engañar a las autoridades, haciéndose pasar por una ciudadana venezolana.

Endry Cardeño confesó que la orden que le dieron las autoridades italianas, fue arrojar a la basura el pasaporte falso con el que había entrado a Italia, esto con el fin de “evitar problemas con la justicia”.

Por otro lado, declaró y admitió todo el tema a través de un podcast: “Como ya el delito prescribió, lo voy a confesar. Yo viajé con papeles falsos venezolanos, eso se usaba”, expresó sin rodeos la actriz cucuteña. Sin embargo, no gozó su estadía en Italia debido a la situación ilegal: “Yo viví en Italia, pero yo no la disfrute, estaba en condición de una persona ilegal, sin documentos, no tenía acceso a ningún tipo de derecho”, indicó la recordada Laisa.

Por otra parte, viviendo en el extranjero, se enteró de la convocatoria que estaba realizando el canal RCN para ‘Los Reyes’; por lo que prosiguió a enviar un video presentando el casting y quedó seleccionada.

Por consiguiente, la actriz se dirigió al consulado de Colombia en Italia y montó un espectáculo para poder obtener el pasaporte colombiano. Además, les manifestó a las autoridades que era estilista, que se encontraba de vacaciones en Italia y que le habían robado el bolso con todos los documentos.

La actriz explicó que le cedieron un pasaporte de deportados, sin embargo, indicó que “en nombre de mi dignidad y falta de humildad, que decía: ‘Regreso inminente al país por falta de conocimiento’”. Finalmente, el canal le entregó los tiquetes para que regresara a Colombia y poder participar en la telenovela ‘Los Reyes’.