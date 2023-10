“Rigo es buena, pero ya aburre”: por qué el rating cayó inesperadamente.

A pesar de que ‘Rigo’ es vista como una de las historias más exitosas y divertidas de las que todos hablan, su segundo día de transmisión no resultó tan favorable como su debut y por eso es que su rating cayó inesperadamente.

El experto en televisión y periodista de espectáculos Carlos Ochoa se dio a la tarea de explicar el por qué de esta situación, pues en las redes los usuarios habrían asegurado que los número presentados en su estreno estaban errados, ya que jamás esta producción podía quedar debajo de ‘Yo me llamo’, pues este reality de imitadores ya estaría “cansón”.

Y es que en su primer día se anunció que la historia del ciclista apuntaba 7.21, mientras que el programa de talentos estaba muy por encima con 11,07. Esto molestó a quienes habrían asegurado que Caracol Tv no estaba presentando las cifras oficiales, pero la realidad es que esos fueron los números reales de esa velada de programación.

‘Rigo’ comenzó a caer en rating a tan solo dos días de su estreno

Ante esto, Ochoa aseguró que los productores de ‘Rigo’ y quienes organizan la parrilla de programación en RCN no han sabido manejar bien la manera en cómo presentar este proyecto que sí es de calidad, pero que no ha podido derrumbar aún a ‘Yo me llamo’.

Y según su explicación esto se debe a que no han establecido un horario acorde ni una extensión lógica sobre esta nueva historia. Pues el primer capítulo duró dos horas y en su segundo día éste fue fraccionado de manera de que el público no se aburriera y dejara de ver el programa de imitadores, pues presentaron dos tandas de la novela.

Esto solo logró confundir al público y por eso todos migraron a Caracol en donde sí pudieron ver la continuidad del reality que está más polémico que nunca tras las evaluaciones que está haciendo el jurado virtual llamado Symphony.