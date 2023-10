“Por ser mala compañera”: tips para no la ser ‘tóxica’ del grupo como Carolina Acevedo

Tips para trabajar en equipo y no ser 'tóxica' como Carolina Acevedo (RCN/Twitter)

Carolina Acevedo ganó ‘Masterchef’ a pesar del disgusto de muchos. Y esto, porque si bien tiene talento, la soberbia y otros comportamientos dejaron mucho qué desear. Es por eso que aquí damos alguna serie de consejos para llegar a evitar ser la tóxica del grupo como pasó con ella en el programa.

Tips para no ser la tóxica del grupo como Carolina Acevedo en Masterchef

1. No se opina de vidas ajenas ni de cuerpos ajenos

Carolina Acevedo fue muy criticada en ‘Masterchef’ por hablar de la falta de hijos de Martha Isabel Bolaños. Como si muchas mujeres debieran tenerlos o si estuviéramos en la Edad Media, donde la esperanza de vida llegaba a los 30 años.

Total: es su vida y ella no tenía ninguna injerencia para meterse. Y esto va para todo: si no te afecta o no le afecta a la persona, por qué, como dice un popular dicho costeño, “¿llorar por c*lo ajeno?” Mejor concéntrate en el trabajo y deja entrar a las personas en la medida en la que permitan acercarse.

Mal ahí, pero le recomiendo ver Masterchef, Carolina Acevedo es una muy mala persona y una pésima competidora que le hace matoneo a Martha Isabel Bolaños además de siempre hacerse la victima — mateofv (@MateoFV) September 22, 2023

2. Carolina no era coherente, por ende... predica y practica

Carolina causaba mucho malestar. Porque era de las que protestaba por poner a la gente en el balcón y luego que no. Que un día sí y que saltapatrás. Protestar por una cosa y hacer la misma cosa (como todo lo que pasó con Barragán). Y pues eso te resta credibilidad ante lo que promulgas y por supuesto, no hay confianza en ti.

3. La arrogancia nunca le dio nada a nadie: no seas tan ‘sobrado (a)’

Sí, sí, sí, que a los hombres se la celebran y todo, pero no siempre. No porque se haya celebrado una cultura tóxica a lo ‘El lobo de Wall Street’ durante años (hay que recordar - tal y como narra la periodista Lydia Cacho en uno de sus libros- que los hombres han sido dominados por estructuras tan violentas como las nuestras), significa que sea algo para imitar o por lo cual sobresalir.

Tampoco estamos diciendo que finjas humildad de reina de belleza, por ahí no es la vuelta. Así como el Capitán América: él sabía que era demasiado fuerte para levantar el martillo de Thor, pero se quedó calladito. Y cuando mataron a Thanos ahí sí supo usarlo, pero luego de mostrar asertivamente sus capacidades.

4. Es cierto que hay una narrativa medio misógina ante las mujeres con exceso de confianza, pero...

Es muy raro, sí, que en ‘Masterchef’ las malas siempre sean mujeres. Estefanía Borge, Marbelle, Carla Giraldo, etc. Nunca ningún varón ha recibido tanto odio como el que estas mujeres generaron cuando estuvieron de concursantes. De todos modos, si uno es seguro y sabe lo que tiene, puede presumirlo. Pero no sabotear a los compañeros simplemente por pensar que eres superior.