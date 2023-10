“Está en la inmunda”: Natalia Sanint de MasterChef confesó la situación que vivió con su esposo el famoso piloto y chef

Sin duda, RCN televisión ha buscado apuntarle a las emociones de sus televidentes poniendo ese picante a través de realities como ‘MasterChef Celebrity’. Si bien, esta temporada estuvo llena de caras desconocidas, lo cierto es que varias lograron ganarse el cariño de los televidentes tal y como lo hizo la famosa humorista Natalia Sanint, quien desde hace varios años hace parte de la emisora ‘Tropicana’ haciendo reír a los oyentes a partir de la imitación de diversos personajes. Además, de ser muy activa a través de sus redes sociales, especialmente Instagram, recientemente sorprendió a sus fans con la intervención en su estómago mejor conocida como una cirugía bariátrica, pero además, confesó los momentos antes de esta decisión en donde su esposo reiteró que estaba en la “inmunda”.

Y es que han sido varios los proyectos en donde Natalia se encuentra inmersa, pues luego de su salida el cariño de la gente ha sido más que evidente, pasando de entrevista en entrevista. Si bien, luego de su salida del reality estuvo en el programa ‘Buen día Colombia’, la famosa humorista regresó con el fin de relevar detalles de los cambios que ha tenido en los últimos meses y contar las situaciones que la llevaron a tomar esta decisión.

Le puede gustar: ¿Sabe qué es el combo agrandado de Samsung?

Natalia inició sus declaraciones indicando que durante el programa y debido a la tensión que tenía por dar lo mejor de si en cada reto. Pero, luego de su salida sus problemas alimenticios se hicieron más latentes que nunca, produciendo que la humorista comenzara a comer descontroladamente hasta el punto de llegar a subir más de 30 kilos en cuestión de meses. Ante esta situación, su esposa el piloto y chef no dudó en indicarle “Usted está en la inmunda”.

Y fue precisamente, la gota que rebasó el vaso, pues, no solo resultó ser una cuestión de estética como muchos usuarios en redes sociales han reiterado, sino que, por el contrario, se trata de su salud, pues como es bien sabido un sobrepeso trae consigo diversas situaciones de salud: “Incluso ahora no me veo como en televisión todavía me veo un poquito rellenita”.

También puede leer: Hay un nuevo equipo de eSports en Latinoamérica: conozcan al Trident X Rebirth

En cuanto al tema de la comida Natalia ratificó que siempre ha sido una persona de un muy buen comer: “Desde niña me ha gustado comer muchas cantidades, pero en esta oportunidad me llegaron los 40 y parce el peso ya es otra cosa”.