“‘Yo me llamo’ ya está aburrido”: aseguran que ‘Rigo’ le quitará todo el rating a Caracol.

En las redes los televidentes aseguran que ‘Yo me llamo’ se ha vuelto “aburrido” y hasta “cansón” y por eso están cada vez más entusiasmados con el estreno de ‘Rigo’ que podría estarle quitando rating a Caracol.

Este intenso debate ha preocupado a los realizadores del concurso de imitadores, pues pese a que ellos demostraron a través de cifras actuales que siguen teniendo el “poder” con la programación nocturna, el lanzamiento de la novela inspirada en la vida del ciclista colombiano Rigoberto Urán, le podría dar la pelea, pues todos solo hablan ahora de ello.

De ahí que ahora los juicios o evaluaciones de Amparo Grisales y el resto del jurado se haya vuelto más polémico en incisivo, pues esa ha sido la estrategia con la que los productores de ese espacio tienen “enganchada” a la gente, sin embargo, tal y cómo han comentado los usuarios, esto ya los tendría agotados.

‘Rigo’ está ganando rating y opacando a ‘Yo me llamo’

“‘Yo me llamo’, ya es una marca, y la competencia siempre va a perder, pero no importa, acá lo que importa es que ‘Rigo’ es la Novela número 1″, “‘Yo me llamo’ ya está aburrido”, “‘Yo me llamo’ ya está cansón..bueno no lo veo jamás”, “‘Rigo’ muy buena producción me encantó”.

Esas fueron las reacciones de quienes han asegurado de que Caracol ya debe innovar en este reality en el que más allá de evaluar a los imitadores de los artistas más reconocidos, se muestra a un jurado que siempre se enfoca en descalificarlos, a veces hasta sin criterio, por eso hacen un llamado a “reinventarse”.

De lo contrario, les sucederá lo que actualmente está pasando con ‘Rigo’ que a tan solo horas de su estreno alborotó las redes. Ya más de uno está esperando que llegué la transmisión del segundo capítulo para seguir deleitándose con esta nueva historia que ha captado la atención de todos y ha sido, hasta ahora, todo un éxito.