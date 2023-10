“Que pereza, ella no”: nadie quiere a Carla Giraldo de regreso a la pantallas de RCN.

Es un hecho que nadie quiere a Carla Giraldo de regreso a RCN ni a ningún proyecto televisivo. Así lo manifestaron algunos usuarios en redes tras asomarse la posibilidad de que la actriz y empresaria forme parte de ‘La sustituta’.

Esa sería la nueva producción con la que el canal buscaría atraer aún más audiencia que tanto ha criticado los programas y demás espacios de entretenimiento que a criterio de los televidentes han perdido credibilidad debido a las “evidentes roscas” o “favoritismos” que hay, sobre todo en los programas de concursos como ‘Masterchef’.

De ahí que cuando la periodista mejor conocida como ‘La Negra Candela’ anunciara que esa polémica colombiana estaría como figura principal de esa historia, más de uno se expresó en contra, pues todavía hay quienes “no la soportan” ni desean que ella esté de regreso a las pantallas.

Carla Giraldo podría estar de regreso con el nuevo proyecto de RCN

Y es que hasta ahora Carla Giraldo sigue careciendo del apoyo, aceptación o cariño del público, pues desde su participación y triunfo en ‘Masterchef’ no hay quien hasta ahora aplauda sus logros, ya que la consideran “egoísta”, “malcriada” y hasta “insopoprtable”.

Por eso, no es de extrañar que tras la filtración de esta información, más de uno estuviera en contra. “Ay no Carla noo”, “Que pereza ella no”, “¿Qué pasa RCN e aburrieron de la buena sintonía de la noche?”, “Uyyy no, no quiero que sea ella”. Esas fueron las reacciones que generó esta noticia en las redes.

Además, ‘La Negra Candela’ aseguró a través de su cuenta de Instagram que Julio Jim estaría arduamente trabajando en la elección de los actores y por eso se encuentra haciendo varios casting, sin embargo, el nombre de la Giraldo y de Majida Issa están “pesando mucho”, por lo que cualquiera de las dos estaría protagonizando esta historia.