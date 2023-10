“Que cansón, quién lo manda a meterse con la nieta”: críticas a la relación de Jhonny Rivera.

La actual relación de Jhonny Rivera ya tiene “cansada” a su fanaticada que le cuestiona duramente en las redes y le pregunta el por qué se metió con su nieta y no con una mujer que esté a la par de sus 49 años.

Y es que entre ambos se llevan 30 años de diferencia razón de sobra para que los usuarios en las redes argumenten todo tipo de crítica o exprese su rechazo en contra del cantante que también , para muchos ha hecho una muy constante exposición de su relación con Jenny López en las redes sociales.

Pero, lo que más molestó a sus fans es que éste se dio a la tarea de responder algunas respuestas que le hicieran en su cuenta de Instagram a través de la “caja de preguntas’ y él solo contestó las que tenían que ver con su amada, así como una posible ruptura entre ellos y no sobre su carrera musical o proyectos a futuro, así como presentaciones.

Jhonny Rivera hace molestar a sus fans con su relación “cansona” con una corista de 21 años

“Don Jhony parece que nunca hubiese tenido novia, esta más cansón con ese tema”, “Que cansón.......pa’ todo da explicación....¿quién lo mandó a meterse con su nieta??”, “Las consecuencias de andar con parejas menores, se vuelven ridículos. Y infantiles ya madure señor que man tan payaso”, “Parece niño estrenando juguete”.

Esas fueron tan solo algunas de las reacciones que generó el video en el que Jhonny Rivera se dio a la tarea de confirmar que sigue feliz y enamorado de Jenny López su pareja 30 años menor que él y que comparte su misma profesión de cantante.

Con esto, no hubo quien no expresara su pesar de que un gran artista como él se esté dejando opacar por las niñerías de esta joven que para muchos solo están aprovechándose de la fama de este cantautor que ahora no habla de otro tema que no sea de su pareja. Incluso, en redes le dijeron que parecía un “tonto”.