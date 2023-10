Karol G: 5 looks para verte ‘nea’ pero con el estilo de Carolina Herrera

Looks de Karol G al estilo de Carolina Herrera (Instagram/ Getty)

A Karol G le dijeron mucho tiempo ‘guisa’, incluso cuando iba enfundada de Loewe, pero después de verla con marcas como Jacquemus, su estilo ‘nea’, (término acuñado en Medellín y referido a la estética callejera y pandillera de los barrios populares. Un ejemplo, aquí) se ha ‘refinado’. Y hay una explicación muy simple.

Primero, una muy buena estilista, pero también el hecho de que lo ‘nea’ ya no es como en ‘La Vendedora de Rosas’ sino más como lo que presentan marcas como Undergold y True (e incluso el streetwear de semanas de la moda) y más cercano a la estética de ‘Peso Pluma’. Por eso te presentamos 5 looks ‘neas’ de Karol G pero al estilo de Carolina Herrera.

5 looks ‘neas’ de Karol G que harían sonreír a la misma Carolina Herrera

Vestido slipper: solución sencilla en la textura y color que desees

Es un clásico de los 90, heredero de los años 30, claro está. El que usó Karol G -quien recientemente dio becas en Colombia- en París muestra su gusto por el color dorado, pero sin dejar la sencillez a un lado. Y no se necesita de más si lo que no quieres es complicarte la vida, pero puedes comenzar desde ahí a construir tu look como desees.

Crop tops dosmileros como coherencia estética: un solo tono o textura

Karol G usó un crop top dosmilero (muy herencia de los años 70 y popularizado por estrellas como Dua Lipa) con una falda a tono, en el mismo estampado cuasi-psicodélico, de Emlilio Pucci, recreando su versión de Barbie. Claro, esto no es camisa de fuerza. Igual el corte triangular invertido da continuidad al torso y esto se puede combinar con un pantalón ancho. Y para climas más fríos, con una chaqueta.

Mamita mamita ‘rica y apretaíta’

Una de las cualidades de estilo de Karol G es que sus estilistas ( y los de las revistas de las que suele ser portada) entienden que forrarse puede ser más divertido que el simple hecho de hacerlo. Es decir, hay vestidos en mesh, hay corsés con texturas, hay múltiples posibilidades a la hora de divertirse con la ropa y que calan con las tendencias actuales. Tal y como se vio en sus editoriales de Elle.

Un vestido a la Madeleine Vionnet pero con toques Y2K en accesorios

El año pasado Karol G mostró un vestido gris plata drapeado que combinó inteligentemente con las muy en tendencia botas tejanas, plateadas y gafas Y2K. Una elección de estilo apropiada para una ocasión especial, pero sin perder su esencia.

Layers: los que quieras

Hoy la moda permite lo que sea. Y entre más capas y más oversizing, mejor. Sobre todo cuando se combinan con botas statement y otros accesorios que permitan elevar más tu look.

Y por último: usa lo que quieras. Sé tan libre como Karol G. Y si no te importa la opinión de Carolina Herrera, mucho mejor: cada quien es libre de expresar hoy su elegancia como le plazca. Más cuando lo ‘nea’ está al alza.