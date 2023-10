Los preparativos para la boda de Alina Lozano “van viento en popa”, pues ella y su novio Jim Velásquez no han dudado en mostrar cómo van las pruebas de vestido y hasta de maquillaje.

Sin embargo, esto ha causado malestar y pesar entre sus seguidores quienes aseguran que ambos están realizando acciones “desesperadas” para poder costear todos los gastos de su unión matrimonial, pues hasta en sus historias están recordando que si desean hacer publicidad de sus empresas, emprendimientos o negocios, no duden en contactarlos.

Critican la manera en cómo van los preparativos de boda de Alina Lozano y Jim Velásquez Foto: storie de Instagram @lozanoalina

Esto alarmó a quienes han seguido de cerca su relación, pues hay quienes aseguran que este enlace lo realizaran con puros intercambios, pues es muy notorio que ninguno de los dos tiene capital para invertir en una celebración de la magnitud que le han querido “vender” a su público.

Alina Lozano y Jim Velásquez ‘anda desesperados’ buscando intercambios para su boda

Por eso, no es de extrañar que tanto Alina Lozano como Jim Velásquez estén tan activos e insistentes en la publicación de recordatorios para que cualquiera pueda pagarles para hacerles publicidad e incluso se les ha visto visitar algunos negocios en los que les estarían ofreciendo los servicios que ambos necesitan para cumplir con su boda.

Y esto es algo que ha molestado a sus fans quienes aseguran que esta pareja no necesita de eso para que crean en ellos, pues por el contrario “ya están cansando”, “son aburridos” y en el peor de los casos, cada vez son más quienes no creen en su amor. “¿Les contamos todo lo que va a valer esto? Es mucha plata, un matrimonio no es juego, tenemos que trabajar mucho. Esto supera la cifra que me dijiste que iba a costar”, le dijo Lozano a su prometido, creando así más rechazo de sus haters.

“Esta novela no me la creo”, “Se andan ‘chuleando’ a toda Colombia”, “Uyyy no, me parece que cada vez caen más bajo”, “Y a quién le puede importar lo que gasten en ese show”, fueron algunas de las reacciones ante los preparativos de esta boda tan esperada por todos.