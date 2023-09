Piqué sigue demostrando que es un “borracho” y “narcisista”: estas acciones lo delatan Fotos: Instagram @3gerardpique / Netflix serie You

Piqué no cede, pues cada vez que aparece en público y emite algún tipo de opinión, solo deja claro que Shakira tiene razón al dedicarle tantas estrofas y canciones en el que él es el “malo de la película”.

Por eso, no es de extrañar que al filtrarse un nuevo video en el que aparece tomando y con altos grados de alcohol en la cabeza, éste generara múltiples reacciones por su comportamiento en el que además dejó claro que se comporta como un hombre egoísta, nada solidario y que tras su separación solo logró convertirse en una persona cada vez más despreciable.

Incluso, hubo quienes aseguraron que el deportista de 36 años desde que se alejó de la cantante está cada vez más perdido, no demuestra que esté trabajando en algo que le genere ingresos o reconocimiento, sobre todo ahora que se retiró de las canchas de fútbol, es decir, que éste pareciera estar cayendo en un abismo y por eso se le percibe tan “desmejorado”.

Piqué es criticado en las redes al aparecer tomando e insultando a las personas

El material que corre por las redes deja ver a Piqué, una vez más con un look “desaliñado” y muy “deteriorado” hasta en su pensar, pues éste le reitera a quienes le recuerdan a Shakira que ellos “no son nadie”, mientras que él pareciera creerse el mismo rey de España, cuando en realidad lo ha perdido todo.

Gerard Piqué no va a volver a tener un momento tranquilo en lo que le queda de vida pic.twitter.com/pWDDLpUg9L — Evan Wolf (@DarkCaravana) September 17, 2023

“Se burlan de piqué los propios españoles”, “Que hombre con tan poca valía, Shakira se libro de el, al final la hizo un favor”, “Que pedazo de niñito es, aun no se gradúa de la elemental”, “Pa que se mete con los sudamericanos”, fueron tan solo algunas de las reacciones que generó la acción del español quien al aparecer en público no se libra de las presiones que algunos fans de su ex le hacen.

Sobre todo, porque no dejan de colocarle los temas de la colombiana para incomodarlo en su propia tierra.