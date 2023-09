Piden ‘carroza y palco’ para Lilly Melgar en los carnavales de Barranquilla.

La niñera boliviana Lilly Melgar, sigue siendo motivo para generar interesantes debates sobre la lealtad que ha mantenido con Shakira, por eso hay quienes en son de apoyo han solicitado que esta mujer tenga ‘una carroza y un palco’ para los próximos carnavales de Barranquilla.

En las redes sociales no hay quien aplauda la labor de esta señora que pasó los momentos “más amargos” al lado de Piqué y sus padres quienes además no reconocieron los años de fidelidad, protección y cuidados que le dio a Milan y Sasha, pues éstos la despidieron sin razón aparente y lo peor que no le reconocieron económicamente su labor y por eso nació “El jefe”, nuevo sencillo de la colombiana.

Aquí no solo se deja ver otro lado “oscuro” y “egoísta” del español, sino que queda en evidencia que en los hogares menos pensados se puede vivir este tipo de injusticias laborales. Por eso, la barranquillera no escatimó en hacer ese llamado a través de su nuevo sencillo e incluso dedicarlo a esta mujer que ha sido un gran apoyo para ella.

Lilly Melgar reaccionó al apoyo obtenido en las redes sociales

Ante esta situación, no hay quien no se haya sentido identificada con Lilly Melgar y hasta con la misma Shakira, pues ambas han sido mujeres “maltratadas” por los egos de quienes creen tener la razón, solo por tener un poco de poder.

Pero, a pesar de que esta niñera boliviana ha acaparado todas las miradas, ella no ha podido reaccionar al respecto, quizás por algún acuerdo legal, pero no dudó en escribir en las redes sociales: “Gracias, por respeto no puedo hablar”.

Esto fue suficiente para los usuarios en redes para seguir aplaudiendo la valentía esta mujer a quienes ya aman en Barranquilla, tierra natal de la cantante, hasta el punto de ya solicitar que se le honre en los próximos carnavales.

“Lili Melgar eres nuestra amiga ahora querida !!! Barranquilla te ama desde ya… Nena y si vienes pa’ carnavales te van es montando en una carroza”, “Carroza y palco pa’ Lili porfa”, “Lili, eres una hija más de Barranquilla”, dijeron en las redes.