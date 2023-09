Las acciones ‘desesperadas’ de Jim Velásquez para ‘seguir facturando’ con Alina Lozano.

El “show” sigue con Alina Lozano y Jim Velásquez. Así aseguran sus seguidores y haters quienes siguen pensando que su relación no es más que una excusa para seguir ‘facturando’ a través de sus contenidos.

Por eso, ante la aparente separación, no hubo quien no expresara que todo fue parte de un guión y por eso es que se le ve a este joven de 23 años dando pasos desesperados para que la actriz de 54 años no se vaya de su lado, ya que a través de ella es que ha logrado su objetivo para ser tomado en cuenta por algún realizador o hasta para hacerse “famoso”.

Es ahí cuando los usuarios ya entienden el por qué de su viaje romántico a Cartagena, así como todos los detalles, regalos y hasta promesas que el generador de contenidos ha tenido con la reconocida colombiana con quien estaría asegurando su “carrera”, por lo menos para lo que resta de este 2023.

Jim Velásquez sigue manteniendo a su lado a Alina Lozano

Otro claro ejemplo de ello es que Jim Velásquez involucraría a su mamá en su relación con Alina Lozano, ya que ella es quien se entiende mucho mejor con esta señora que ahora también ha tomado protagonismo dentro de la relación.

Así mismo, se conoció que el joven de 23 años le habría regalado el celular que su amada tanto quería, así como otros accesorios o joyas para solo mantenerla a su lado para seguir ganando el dinero que han ganado tras su polémico amor que nadie cree y considera que es producto de un “show”.

“Jim y yo volvimos y me cumplió el sueño de casarme en la playa... Después de tanto tiempo, si estamos juntos, es el destino...”, eso fue lo que dijo Lozano el día de su “reconciliación”, confirmando así la teoría de que la está complaciendo solo para tenerla a su lado y seguir siendo exitoso.

Incluso, hay quienes aseguran que “la falsedad” del contenido se debe al tono con el que ambos manejan sus diálogos y hasta las reacciones que tienen al momento de crear un video, es decir, que carecen de naturalidad y es muy evidente que sus expresiones de amor son fingidas y aprendidas.

Sin embargo, en redes reiteran que está claro que Jim es el que ha intentado en más de una ocasión en no alejarla de su lado.