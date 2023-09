Usted también se ‘vendería’ por un Volvo: en defensa de Claudia Bahamón

Claudia Bahamón está en plena apedreada digital por vender un carro relacionándolo con el accidente de su papá. Y en vez de conmover, a muchos les repugna una actitud tan abiertamente... capitalista en la que todo se monetiza. Pero sorpresa: usted también se monetiza. Usted también se vende y también se proyecta.

Antes de que me venga a decir que me encanta lamerle los zapatos a mujeres millonarias, blanquitas y en una burbuja, quiero aclararle que soy la más crítica de los comportamientos de las famosas colombianas.

Me repugna que sean tan morrongas, tan doblemorales. Que promuevan ignorancia, odio, desinformación. Que promuevan una idea tan caduca y tiránica de ser mujer. Que su personalidad sea no tener personalidad para caer bien en un país de eufemismos, mujeres pasivo agresivas buenas vibras, formitas y cero fondo.

Pero en el caso de Claudia Bahamón, que se gana de 40 a 70 millones de pesos en Masterchef, y quitándole todo eso y viendo muchísimos ejemplos, ella solamente está haciendo el trabajo para el que es contratada: está contando una historia para vender algo. Está vendiendo una parte de sí misma para proyectarlo. Que lo haya hecho de manera torpe o se haya interpretado así, es otra cosa.

Vamos por ejemplo a las redes sociales: el influencer ese político que usted sigue, el de talla grande, el afro, todos tienen que comer, ¿no es así? Y puede que vendan la causa que sea, pero incluso en esas causas, hay industrias, hay gente que emprende y que vende productos que ellos promocionan.

Porque así es el capitalismo, que permea absolutamente todo. Todo lo que usted crea que va contra el sistema este se lo va a vender más caro e incluso disfrazado de rebeldía, sucede desde los punks. Sea amor propio, sea empoderamiento, lo que usted quiera.

Y pues como muchas marcas hoy posan de ser conscientes socialmente e inclusivas, claro que van a contratar a quien más “antisistema” se vea o pose de serlo pero no tanto (como Bahamón), el relato le queda perfecto.

Y otra cosa: nosotros también vendemos historias personales, todos (eso es viejísimo) para vendernos en la vida pública.

Si Claudia Bahamón ‘se vende’ por un Volvo, pues... usted también

No es nuevo, incluso eso de vender historias conmovedoras se hacía hace décadas. En ‘Mad Men’, la serie de publicistas neoyorquinos de los 60, incluso Don Draper, su atormentado genio creativo, saca la historia de su familia para vendérsela a Kodak en un nuevo dispositivo fotográfico. Claro, se la compran.

Pero usted, todos los que estamos en el ámbito digital estamos vendiendo y ofertando lo que somos, cada día, para generar ese mismo tipo de engagement, para mostrar algo, para proyectar algo así digamos que no lo hacemos.

Puede ser una nueva cartera, la comida en algún restaurante con su pareja, un viaje, o cómo alguien llegó a maltratarle en la oficina y usted no se defendió. Por ejemplo.

O cómo usted reflexiona sobre política o se mata por el político que no le va a cumplir y se agarra por eso con su tía Aurita a 500 comentarios en Facebook donde tiene que sufrirle la mala ortografía y sus insultos con el “Bendiciones”.

O el cómo escribe sobre alguna causa en lo que crea desde lo personal o lo argumentativo. Usted también está vendiendo una imagen. Por ejemplo. Usted también está proyectándose.

Con su personaje en lo digital y en lo público usted ya proyecta algo. Una historia personal, inventada o no, que genera conexión con otros.

Eso lo ven las marcas. Eso lo está consumiendo usted de algún modo. ¿No le pasa que cuando habla de algo con un amigo le sale la publicidad? Puede que hable de feminismo y adivine qué: en una era donde lo digital gestiona TODO para el consumo ya le ofrecen hasta calzones. Seguro.

Ahora bien: puede que el mensaje de Bahamón tuviera la mejor intención y de acuerdo, tiene derecho a estar identificada con un producto por una historia personal. Es más, hasta los Volvo sí protegen a la gente que tiene microsueños o a la que como yo, es un manojo de nervios.

El problema es que el mensaje pudo haberse creado mejor. Algo así como lo que hizo Don Draper con Kodak. Algo que no se viera artificioso o que dañara una intención genuina.

-¿Estuviste toda la noche viendo memes de Claudia Bahamón?



•Creo que voy a comprar un Volvo. pic.twitter.com/JiXCOJJLS1 — XXX (@taltalivan) September 22, 2023

Porque en esta era digital si bien estamos bombardeados por esas historias, también hay una premisa que se les olvida a muchos creativos en las marcas: la gente ya no es pendeja. Y sabe reconocer cuándo algo no es auténtico ni genuino, pero a leguas. Es hora de darles mejores historias y productos así ellos crean que no los quieran.

Y claro, Claudia Bahamón jamás será un genio como Don Draper. Pero al menos le sigue la idea.