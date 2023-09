“Hasta la niñera rejuveneció”: dicen que empleada de Shakira también ‘factura’ y es feliz sin Piqué.

Hasta ahora Lilly Melgar, niñera de Shakira sigue siendo motivo de debate en las redes sociales, pues muchos aseguran que hasta ella cambió para bien desde que dejó de trabajar para Piqué.

Con ello queda en evidencia que, al parecer, el deportista, sería quien siempre manejaba la “mala vibra” y mantenía un ambiente denso y oscuro con el que no dejaría vivir con tranquilidad a nadie. Por eso, hay quienes le agradecen que le haya sido infiel a la cantante, pues desde que se separó de él ha vuelto a brillar y a mostrar una amplia sonrisa, así como tranquilidad en su aura.

El cambio ha sido tan radical que hasta los usuarios se percataron que la cuidadora de origen boliviano también dio una transformación positiva, pues en el video luce regia, con carácter y más bella que cuando trabajaba con el deportista.

Lilly Melgar también factura y luce mejor sin Piqué

Además, los usuarios en las redes aseguraron que gracias la aparición de Lilly Melgar en el nuevo audiovisual de Shakira ella recibió un pago de 1 millón de dólares, además de un ‘jugoso’ porcentaje de las regalías del video como pago a todos los daños que le ocasionaría su exjefe Piqué.

Es decir, que ahora esta niñera también ‘factura’ como lo hace la cantante quien al ver que humillaron a esta mujer que por años cuidó de Milan y Sasha no dudó en visibilizarla para así despotricar en contra de su ex y decirle al mundo lo “malvado” que fue no solo con ella, sino con el resto de personas que trabajaban para él.

Por eso, ahora todos halagan a Melgar quien luce más tranquila, poderosa y regia, pues logró su objetivo de ser visibilizada y de recibir el pago producto de su trabajo con el que llevaba la comida a su casa.

“Tesa, de esas que hablan con la mirada y señala con los labios”, “Te vengaron amiga Lili. Tarde pero segura la Shaki porque con la nana de Los pelaos nadie se mete”, dijeron en las redes.