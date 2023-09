“Qué atropello contra la profesión”: Piden que Barragán salga de MasterChef Celebrity por su rendimiento en el reality

A lo largo del reality MasterChef Celebrity sin duda, quien ha logrado destacarse ha sido Juan Pablo Barragán convirtiéndose en uno de los participantes de amores y odios entre los televidentes, pues si bien, logró robarse el cariño de varios con su sencillez y carisma, hasta ser considerado el hombre “vitamina” por sus compañeros. También, ha sido blanco de críticas por sus diferencias con otros concursantes y hasta por su rendimiento dentro de la competencia del programa de entretenimiento de RCN televisión.

Y es que MasterChef Celebrity está a punto de entrar en su recta final en donde los televidentes han visto salir del reality a varios de sus favoritos. Sin embargo, quienes han terminado dando varias sorpresas han sido no solo Barragán sino también Natalian Sanint, teniendo en cuenta sus bajos conocimientos de cocina durante la primera mitad del programa.

Y es que precisamente, la molestia entre el público ha sido más evidente que nunca, pues aunque Juan Pablo como fue dicho por Carolina Acevedo y Nela ahora si está estudiando varios sienten que no es justo que siga dentro de la competencia. Pues, otros participantes lograron esforzarse desde el principio no solo estudiando, sino también innovando con diversos platos y él, por el contrario, según ellos, hasta ahora está tomándose “en serio” el estar dentro del programa de cocina.

Sin embargo, las críticas en contra del actor no han faltado en cada uno de los episodios del programa reiterando que no merecería estar allí y aún no entienden como sigue dentro de la competencia. Además, le recuerdan las diferencias que tuvo con Juliana Galvis quien era una de las favoritas dentro del programa, sin embargo, al salir la actriz confesó que su situación con Juan Pablo logró afectarla.

Pero, esta no ha sido el único momento en donde Juan Pablo ha sido el protagonista, pues ante las cámaras confesó que sentía molestia y hasta no aguantaba a Daniela Tapia. En medio de un reto ella se terminó enterando de esta situación, dejando claro que sí sentía actitudes extrañas por parte de su colega, motivo por el cual decidió alejarse.

Por lo pronto, cada uno de los participantes seguirá dando lo mejor para poderse quedar dentro de la competencia y convertirse en uno de los cuatro finalistas de esta nueva versión de MasterChef Celebrity.