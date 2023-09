Este es el gran actor que se convirtió en congresista y que sacaron entre insultos del estadio

El representante a la cámara del Pacto Histórico, Agmeth Escaf, no la tuvo fácil en el estadio Metropolitano, pues cuando pensó que podría disfrutar del partido Colombia-Venezuela con total tranquilidad, la realidad fue otra.

Y es que en redes sociales se viralizó el momento en el que el exactor llegó con parte de su familia para disfrutar del juego de fútbol, pero se encontró con “un problema”, pues sus sillas ya estarían siendo ocupadas por los seres queridos del jugador Luis Díaz lo que originó una acalorada discusión en medio del bullicio de las gradas.

Durante partido de Colombia vs Venezuela, Agmeth Escaf terminó insultado y le lanzaron una cerveza a la cara. Darcy Queen. 7 de septiembre de 2023

El desorden fue tal que éste fue sacado del centro deportivo en medio de abucheos y demás gritos de quienes no lo aceptan, sobre todo ahora que ocupa un cargo político y dejó su muy exitosa carrera artística.

Agmeth Escaf recibió insultos y fue sacado del Metropolitano con su familia

Lo peor de todo es que Agmeth Escaf no estaba solo, pues asistió a este lugar acompañado de sus hijos y su esposa, logrando así generar más malestar entre quienes no querían tenerlo cerca, pues hay quienes no apoyan la labor política que está haciendo con el Pacto Histórico.

Pero, lo que más indignó a todos es que el exactor se encargó de “pelear” con los familiares del futbolista colombiano a quien les solicitó en más de una ocasión que se quitaran de las sillas que estaban destinadas para él y su familia. “No fue un tema de disputa por sillas como lo quieren hacer ver”, fue lo que dijo Escaf una vez que se culminó la acalorada discusión.

Agmeth Escaf quería sacar de su silla a LA FAMILIA DE LUIS DÍAZ. pic.twitter.com/A1AEkgwZgk — Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) September 8, 2023

Incluso, luego comentó que quedó muy descontento con el comportamiento de algunos ciudadanos quienes se encargaron de echarle cerveza en la cara a su esposa e hijos y que además los acosaron con insultos y demás gritos.

““Nosotros nos mantuvimos tranquilos para no escalar la situación y evitar que se fuera a mayores, especialmente porque estaba mi suegra que es una señora mayor, por eso preferimos subirnos a un palco y protegernos, pero eso de echarnos cerveza en la cara y otras agresiones son comportamientos muy bajos. Muy ruines”, añadió el representante a la cámara del Pacto Histórico en sus redes sociales.