Critican a Catalina Maya de incentivar medicinas que causan hasta la muerte.

Una vez que Catalina Maya recomendó el consumo de una terrible medicina para bajar de peso, las redes estallaron en su contra, pues muchos aseguraron que esa medicina es mortal y crea una adicción y consecuencias graves al organismo.

La primera en replicar sobre esta acción que la modelo y empresaria anunció a través de su programa radial en La W, fue Catalina Arenas Ortiz, una docente universitaria especializada en el área de la investigación y psicología social. Ella argumentó cuáles son las razones por las que nadie debe creer en esta opinión que a su criterio fue hecha de forma irresponsable.

“Catalina Maya hablando en La W del uso del Ozempic para adelgazar es una cosa terriblemente irresponsable y grave...Un medicamento del que se ha denunciado causa adicción e ideas suicidas. Irresponsable y torpe”, dijo la experta, pero lo que más le molestó es que esta “recomendación” la hizo entre risas.

Catalina Maya es acusada de “irresponsable” por recomendar medicamento mortal

La experta prosiguió sentenciando a personas como Catalina Maya que dicen ser “influencers” y que no tienen una base educativa para realmente llevar un mensaje positivo para la sociedad, sobre todo para esta nueva generación que es tan vulnerable.

“Ya suficientemente peligroso es que pululen esas figuras imposibles como para que griten a voz en cuello que lo logran así. Es muy grave esto que dice esta señora”, añadió Arenas en su cuenta de Twitter.

A esto se le sumaron cientos de reacciones en las que muchos cuestionaban el poco conocimiento de las consecuencias que acarrea la opinión que ella generó con respecto a ese tema y sobre todo la ligereza con la que abordó el tema del bajar de peso como si fuese algo fácil de asimilar por todos, sin saber que hay personas que se obsesionan con ello hasta enfermarse.

“Su incapacidad de no callarse es increíble”, “No aprendemos nada como sociedad”, “Ese medicamento es un peligro al utilizarlo en bajar de peso. Esa información no la pueden dar así, no falta que alguien en un desespero por bajar de peso termine con una enfermedad o con su vida”, siguieron expresando en las redes.