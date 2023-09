Pipe Bueno tendrá problemas en casa tras ‘quedar enamorado’ con participante de ‘Yo me llamo’ Foto: Instagram @pipebueno

En ‘Yo me llamo’ nunca faltan las polémicas. En esta oportunidad el protagonista de una de ellas fue el cantante Pipe Bueno quien quedó “hipnotizado” con la actuación de una imitadora de Greeicy Rendón.

La joven que posee un escultural cuerpo y una belleza que salta a la vista logró captar la atención del intérprete de ‘Una noche’, quien mientras veía desenvolverse a la participante no dudó en en quitarle de las manos a Amparo Grisales los binoculares para ver mucho mejor o más a detalle a esta chica que lo dejó sin palabras.

Pipe Bueno Captura de pantalla (Instagram)

Las bromas no se hicieron esperar y ante esta reacción en la que se evidenció el gusto que sintió por esta concursante, más de uno indicó en las redes sociales de que Luisa Fernanda W no lo dejaría entrar a casa, ni mucho menos dormiría con ella, sino en el sofá, si lograba entrar.

Pipe Bueno fue motivo de burlas tras mostrar interés en participante de ‘Yo me llamo’

En el video que se filtró en las redes se puede apreciar a Pipe Bueno siguiendo los pasos de esta chica que si bien tiene aires a su esposa Luisa Fernanda W, no superó las expectativas del resto del jurado que consideró que no posee la voz ni el talento para seguir en ‘Yo me llamo’.

“Luisa esta mil veces mejor”, “Alguien dormirá en el sofá”, “El es muy buceón siempre pone unas caras sádicas”, “Naaaaahh Luisa Fernanda W no tiene competencia y Pipe Bueno es el que pierde si se pone con bobadas”, expresaron algunos usuarios en redes.

Pipe Bueno estalla contra quienes lo criticaron por el Día del Amor Foto: Instagram @pipebueno

Pero, esta no sería la primera vez que lo cuestionan por mostrar interés por otra mujer, pues en el escenario es muy común que éste suba a sus fans e incluso las llega a besar en la boca, sin medir las consecuencias. Sin embargo, sus seguidores le piden que se comporte y respete a su esposa e hijos.