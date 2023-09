“No tiene moral”: tildan de ‘hipócrita’ a Claudia Bahamón tras comentarios que hizo en ‘Masterchef’

Una vez más Claudia Bahamón está en el centro de la polémica, pero esta vez por ser considerada una mujer que tiene una “doble moral” o “doble cara”, pues en ‘Masterchef’ ha hecho de las suyas y ahora trata de “enmendar todo”.

Los nuevos señalamientos en contra de la colombiana surgieron una vez que ella se expresó tras los duros comentarios que han realizado los usuarios sobre los concursantes del reality gastronómico que en esta temporada no han sido del gusto del público. Muchos han sido catalogados de “insoportables”, “inexpertos” y hasta “detestables”.

Claudia Bahamón lloró al contar trágica experiencia Captura Masterchef Celebrity RCN - 16 julio 2023

Ante esto, la también modelo y arquitecta salió en defensa de cada uno de ellos, pero los usuarios con buena memoria le recordaron todas las veces que opinó sobre algunos de ellos e incluso hasta descalificó a parte del estricto jurado conformado por: Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier, con quienes han tenido varios impasses.

Claudia Bahamón ha sido considerada “hipócrita” tras su “falsa moral”

“Ayyy no qué es toda esa mala onda . En ‘Masterchef’ no hay ningún participante mala onda. Todos con sus personalidades únicas que los hace humanos, pero todos son seres maravillosos. MARAVILLOSOS, me molesta que le metan cizaña a cada cosa que dicen...”.

Eso fue lo que manifestó Claudia Bahamón en sus redes sociales tras toda la presión que ha recibido sobre esta nueva temporada en la que no hay concursantes favoritos y en donde se le ha visto apoyar a unos y hablar mal de otros. Esto molesto a su fiel fanaticada que le recordó todas las fallas y chismes que se han generado dentro y fuera del set de la cocina más prestigiosa de Colombia.

Incluso, hizo un llamado al ver el lado positivo de todo y que las personas deben opinar desde el amor y no del odio, pero lo que consiguió fue crear más rechazo ante sus argumentos que no van con sus acciones.

“Pero es que, Carolina, si se pasa; y el comentario de un chef ‘El beso de Judas’”, “Entonces eso quiere decir y re afirma que todo es libreto.....”, “Comienza por ti Bahamón , por atornillarse en la presentación hace de todo”, “Dígale eso a los que editan el programa o dígale a los ‘famosos’ que se comporten y den un buen ejemplo, usted también debería dar ejemplo”, dijeron en las redes.