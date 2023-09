Colombia: ‘país de cavernícolas’ y ‘retrógrados’ por comentarios racistas a Miss Buenaventura

El que Lina Hurtado haya sido la representante de Miss Buenaventura no solo le valió todo el éxito en el Miss Colombia, sino que la visibilizó ante las aún miradas incrédulas de quienes no la aceptan por su tono de piel.

Por eso, en redes sociales se han divididos las opiniones entre la admiración que ha causado su belleza y estilo tan glamoroso e imponente, así como entre quienes consideran que ella no tiene las cualidades físicas para ser la reina o imagen de un país como Colombia. Por eso, las redes han colapsado, tanto que hay quienes aseguran que el racismo está más vigente que nunca.

Sobre todo, porque esta joven periodista es más que una miss de tono oscuro, ella ha demostrado que es luchadora y que no tiene límites en su intento de hacer el bien, así lo ha demostrado con su participación en el concurso de belleza en el que quedó de segunda finalista y aún así agradeció la experiencia con un mensaje simbólico para quienes sí creyeron en ella.

Miss Buenaventura recibe comentarios racistas en las redes

“Así le va a Colombia, un país arcaico, retrógrado, bruto y feudal. No te merecían Lina”, “Racismo en Colombia dónde venimos de Chibchas, Caribes y Quimbayas. Bendito sea Dios. Aquí nadie es blanquito, aquí todos somos mezclaos”.

Esos fueron tan solo algunos de los comentarios que generaron el intenso debate en las redes en las que descalificaron a Lina Hurtado, la representante de Miss Buenaventura y que dejaron ver que aún hay “pobreza de pensamiento” entre algunos colombianos.

Y es que algunos de los duros señalamientos expresaban lo siguiente: “Ella parecía una representante de Miss África, no de Colombia”, “Por eso no ganó, cero identidad, esto no es África”, “Por eso no nos representa esto no es África que se lo digan a la sin pelo”.

Con ello se desató el rechazo por quienes piensan de forma tan “retrógrada” de una mujer que viene de la misma tierra en la que nacieron quienes la critican.