“La quiere, pero ni la toca”: las ‘extrañas’ maneras en cómo Piqué consiente a Clara Chía

Al parecer en la relación entre Piqué y Clara Chía, la que estaría completamente enamorada es ella, pues el exfutbolista, por más que lo intente no se muestra nada cariñoso con ella.

Eso se evidenció aún más en la reciente aparición en público, en la que la estudiante de relaciones públicas y el español asistieron a la carrera del GP de Catalunya de motociclismo y aunque intentaron derrochar amor, solo se notó cómo el ex de Shakira le daba algunos besos, pero tras la insistencia de ella, ya que ni la llegó a abrazar ni mucho menos acercarse cariñosamente.

Mis fotos favoritas de ellos. Sus pequeñas sonrisas son tan dulces y muestran pura felicidad. 🫶🏼 pic.twitter.com/03NQAkBR4t — ♥️ Página Fan ♥️ Clara Chia y Gerard Piqué ♥️ (@ClaraYGerard) September 3, 2023

Y cuando realmente lo hacían, el deportista se cruzaba de brazos y no dejaba que esta joven de 24 años estuviera entre sus brazos. Esto generó suspicacia sobre su aparente “crisis romántica” tras as presiones de Shakira quien no quiere que ‘la moza’ comparta con sus hijos.

Piqué y Clara Chía se demuestran “amor” de manera muy extraña

“Me río de esos payasos....ni con mil cirugías Clara Chía se quita lo moza y siempre será la amante y la futura ex”, “No entiendo Piqué dice que la ama, pero ni la toca”, “Esta pareja se da amor muy extraño”, esas fueron las reacciones que generaron las nuevas imágenes de Piqué y Clara Chía.

Y aunque esta pareja alborotó las gradas con su presencia, se pudo notar que solo mantuvieron contacto físico en algunos instantes, de resto era siempre la exempleada de Kosmos quien llamaba la atención de su amado.

Clara Chía y Piqué Muchos criticaron a la joven de 23 años (@3gerardpique, @clarachiamarti55/Instagram)

Quizás con ello quería lograr que algún paparazzi tomara alguna fotografía en la que se viera que sí se aman, pero la realidad es que siempre se notó al deportista con actitudes un poco hostiles hacía ella.

Por eso, las redes estallaron y muchos se dieron cuenta el por qué Shakira tomó la mejor decisión de su vida al alejarse de este hombre que solo se ama a sí mismo.