Reconocida cantante apoya a Shakira por usar “ropa repetida”: esta fue su defensa

Cuando se creía que Shakira no sería criticada por usar “ropa repetida”, surge una matriz de opinión en el que no solo la cuestionan por ello, sino que la sentencian hasta el punto de exigirle que no lo siga haciendo.

Ante esto, la cantante María Becerra reaccionó muy sorprendida, pues nunca imaginó que las personas se detuvieran a pensar en eso y más cuando se trata de una artista como la barranquillera a la que sus fans le perdonan todo lo que haga. Todo ello estalló en las redes una vez que se comentó que la madre de Milan y Sasha ha usado en más de una ocasión algunas prendas icónicas.

“Mentira, jódeme que la critican por eso...’¿Hay algún problema con eso?’ Si tú lo pagaste, es tuyo, tienes todo el derecho de ponértelo...Acá estoy repitiendo un vestido que use en una alfombra roja, ‘¿me estás cargando?’ La ropa tiene un uso, ‘¿cómo no la voy a volver a usar?’ La ropa se usa hasta que el color cambia”, fue lo que dijo la argentina y así lo reseñó el portal NTN24.

María Becerra defiende a Shakira de las críticas sobre la ‘ropa repetida’ que ha lucido

La cantante María Becerra se sintió tan indignada ante ello que hasta aseguró que la ropa hay que usarla hasta que se rompa si es necesario. Incluso, confesó que le parece una burla el que las personas critiquen a Shakira por eso.

“Déjame de joder un poquito, si vos usas la media hasta que le salen agujeros. No te hagas el otro que tenés la tanga con todo el elástico flojo, por favor te pido...la gente crítica mucho, pero ya esto es el colmo”, añadió la argentina en su entrevista.

El tema le molestó tanto que hasta aseguró que el vestido que llevaba para ese encuentro con el medio al que visitaba ya lo había usado en una alfombra roja y eso a ella no le importaba, pues es una prenda que le pertenece y no entiende el por qué no puede usarla de nuevo.

Con ello, deja claro que al igual que la estrella colombiana está más que dispuesta a “rehusar” sus prendas, pues para eso las adquirió.