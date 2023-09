Ahora resulta que Carolina Acevedo no aguanta ningún juego que le toca enfrentar en ‘Masterchef’, porque al mínimo descuido se pone a llorar.

Esto molestó a la mayoría de los participantes del reality gastronómico quienes vivieron en carne propia la mala actitud que siempre mantiene la actriz y presentadora quien se ha hecho “famosa” por juzgar duramente a Martha Isabel Bolaños solo porque no tiene el deseo de ser madre. Desde entonces, no ha hecho otra cosa que “armar líos por todo”, ya que todos la atacan.

Carolina Acevedo molesta por críticas a su plato en 'MasterChef Colombia' Foto: Captura de YouTube

Es así como tras el reto que le tocó vivir junto con el chef Christopher Carpentier en el que les dio un tiempo a los concursantes para surtirse en la despensa, éste bajó las puertas de este lugar tras pasar el tiempo establecido, resultando atrapada esta mujer tan “complicada”.

Carolina Acevedo estalla en llanto durante fuerte reto en ‘Masterchef’

De inmediato, la reacción de Carolina Acevedo fue el de replicar el por qué el estricto jurado la había dejado atrapada y acto seguido se puso a llorar justificando que se sentía mal, porque ella sufre de dolores que le generan la gastritis. Con ello, solo generó malestar en el set.

Carolina Acevedo molesta por crítica de Christopher Carpentier Foto: Captura de YouTube

Y al mismo tiempo alegría entre quienes no quieren verla avanzar, ya que de una u otra forma se rindió para no seguir el reto argumentando que su salud no la ayudaba a seguir y por eso reventó en llanto. Entre miradas cómplices algunos compañeros mostraron su satisfacción por esta situación.

“Por fin la hicieron sufrir”: Carolina Acevedo llora en ‘Masterchef’ y sus compañeros lo aplauden Foto: Captura Youtube Masterchef

Incluso, las redes sociales se colmaron de comentarios, una vez más en contra de la actriz y presentadora que solo a generado pesar en el programa, así como polémicas que han empañado su desempeño en la competencia en la que ya tan solo quedan 10 participantes. “Por fin la hicieron sufrir”, exclamaron los usuarios en redes.