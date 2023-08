“Que no lo escuche Carolina Acevedo”: Alberto Linero opina duramente sobre la paternidad

El exsacerdote Alberto Linero luego de su matrimonio ha disfrutado de la compañía y amor que desde siempre le ha propinado su esposa María Alcira, pero no tardaron algunos curiosos en abordarlo sobre un tema bastante personal.

Y es que en las redes algunos usuarios lo abordaron sobre el hecho de que sí a sus 54 años estaría interesado en tener un hijo, sobre todo, porque él siempre ha sido un hombre que ha profesado y motivado la creencia sobre la familia como base o motor para que la sociedad sea cada vez mejor.

¿Quién es la mujer que se casó con el exsacerdote Alberto Linero? Foto: @plinero

Pero, para sorpresa de muchos, éste fue tan contundente que hasta algunos haters se atrevieron a comentar que esperan que su opinión no sea escuchada por Carolina Acevedo, pues ella ahora rechaza a quienes no quieren tener niños como lo hizo ella.

Alberto Linero dio su opinión sobre el ser padre de un niño a sus 54 años

“Tengo 54 años, estoy viejo. Uno a los 54 años no tiene hijos. O sea, sean serios y respetuosos, ella tiene 44 años y tampoco quiso tenerlos. María Alcira se ha negado a ese estrecho paradigma que algunas veces le imponen a las mujeres de que si no son madre no son mujeres, ella se niega a eso”, dijo Alberto Linero en una reciente entrevista en ‘Tropicana’.

Con esta contundente declaración deja claro que él solo buscaba amor y compañía, más no la idea de extender la familia, ya que ambos como pareja se sienten muy a gusto y se han complementado tan bien que no necesitan de alguien más.

Alberto Linero Instagram María Alcira Matallana

Pero, el también periodista aseguró que en algún momento lo pensó e incluso hasta se realizó algunos exámenes para así determinar si era posible el tener hijos a su edad, pero luego descartó la idea, pero la experiencia que ha tenido con sus sobrinos lo hicieron desistir de ello.

“Al principio yo quería y nos hicimos exámenes y todo, pero luego fui viendo cómo era la vida, fui teniendo decepciones con mi sobrino y fui entendiendo eso y no, no, no, si esta vaina me duele tanto con mis sobrinos, con un hijo sería terrible”, agregó Linero en su entrevista que fue reseñada en el portal El Tiempo.