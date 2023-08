Ellas han sido las “arpías” que ha pasado hasta ahora por ‘Masterchef’

La nueva temporada de ‘Masterchef’ se ha caracterizado por ser una de las más polémicas sobre todo por sus integrantes femeninas, pues casi la mayoría de ellas han “calentado” la cocina más famosa de Colombia para dar paso a fuertes críticas y señalamientos en su contra.

Por eso, los usuarios en las redes se han encargado de etiquetarlas como las más “arpías”, ya que cuando menos se lo esperaba el resto de la audiencia éstas sacaron sus garras y arremetieron incluso con sus propios compañeros a quienes hirieron fuertemente. Ahí no hubo espacio para el show, pero sí para la controversia.

Participantes de 'MasterChef Colombia' al conocerse eliminación de Biassini Segura Foto: Captura de YouTube

Un claro ejemplo de ello es lo que se ha vivido recientemente con Carolina Acevedo y Martha Isabel Bolaños quienes han protagonizado los episodios más tensos y todo por mostrar sus diferencias incluso hasta en el ámbito personal en el que la presentadora colombiana no le perdona a la llamada “pupuchurra” de ‘Betty, la fea’ el hecho de no haber tenido hijos.

¿Quiénes han sido las “arpías” que han pasado por ‘Masterchef’?

Desde entonces, los televidentes han estado más atentos a los duros enfrentamientos entre Carolina Acevedo y Martha Isabel Bolaños que a lo que realmente pasa en el ámbito gastronómico en ‘Masterchef’.

Y aunque en principio la actriz no era considerada la más agradable de este espacio, ahora todos redireccionaron su rechazo para la presentadora de 43 años, ya que ella ha sido más implacable.

Peleas de Carolina Acevedo y Martha Isabel Bolaños en MasterChef Colombia Foto: Captura de YouTube

Por eso, no hay quien no recuerde a otras mujeres que se han convertido en una verdadero problema en la cocina. Otra de ellas es Carla Giraldo, quien fue catalogada como una de las más “fastidiosas” por su tono de voz, por dar órdenes y por no colaborar realmente en el reality, sino causar fuertes problemas entre sus compañeros.

Mientras que en la actual temporada, Francisca Esteves también ha sido vista como una mujer complicada que no habla claro y que ha metido en problemas a más de un participante.

Francisca Estévez y Carolina Acevedo esperando la eliminación de 'MasterChef Colombia'' Foto: Captura de YouTube

Incluso, hasta su presentadora Claudia Bahamón ha sido blanco de críticas tras ser considerada como la verdadera malvada de este reality, pues ella no suele apoyar realmente a lo concursantes, se ha puesto “pesada” y cada vez se nota más exagerada en su intento de querer “agradar” a todos.