Los ánimos se han caldeado en la cocina de ‘Masterchef’ y un claro ejemplo de ello se evidenció en uno de los capítulos en los que Martha Isabel Bolaños, mejor conocida como ‘La pupuchurra’ fue agredida verbalmente por Carolina Acevedo.

Esto alarmó a los fieles televidentes de este reality gastronómico quienes consideraban que la actriz que formó parte de ‘Yo soy Betty, la fea’ era la más “pesada”, “odiosa” o “prepotente”, debido a sus múltiples actuaciones en las que no logra crear empatía con el público, pero se dieron cuenta que la realidad es otra y que la verdadera malvada de este programa era otra.

Aseguran que la verdadera villana de ‘Masterchef’ no es ‘la pupuchurra’ Foto: Twitter @VenteDigo1

Todo ello viene dado por los recientes comentarios de Carolina y el tono que le puso a ellos ante el reto de cocinarle a un grupo de niños. Aquí Bolaños reiteró que lo haría con mucho cariño a pesar de que ella no tiene hijos. Ante esto reaccionó su contrincante con duros señalamientos y eso molestó a la audiencia.

En ‘Masterchef’ revelan cuál es la verdadera villana del programa

“Yo no tengo hijos por decisión propia, pero entiendo que es lo importante hacerlo con amor. Me imagino como si mi niña estuviera ahí”, fue lo que dijo Martha Isabel Bolaños ante el reto que le tocó asumir en ‘Masterchef’ y en el que debía deleitar el paladar de un grupo de niños.

Ante esto, Acevedo contestó: “Se nota” apoyando el hecho de que se da cuenta del por qué no tiene hijos y añadió: que era mejor que los hiciera para su niña interior para que le quedaran mejor. Con ello, demostró el poco tacto que tuvo al reaccionar ante los comentarios de su contrincante y por eso la sentenciaron en las redes.

Peleas de Carolina Acevedo y Martha Isabel Bolaños en MasterChef Colombia Foto: Captura de YouTube

“Literal solo me he visto el capítulo de ‘Masterchef’ de hoy y ojalá saquen a Carolina por el horror de comentario que se mandó sobre Martha y no ser mamá”. Este fue el comentario que generó más interacciones, así como debates sobre el reconocer que la verdadera villana de todo es Carolina Acevedo y no “La pupuchurra” como todos creían.