“Se despiden más que los hermanos Gasca”: siguen las burlas para Alina Lozano y Jim Velásquez

Desde que Alina Lozano dijo que sufría de gamofobia y por eso terminó su relación y hasta rompió su compromiso con Jim Velásquez, surgieron más burlas y críticas sobre su relación.

Sin embargo, ella quiso calmar los comentarios a través de la publicación de un video en el que ya ambos le ponen punto final a sus contenidos como pareja, pero lo que logró es que siguieran los duros señalamientos, pues para la mayoría de los usuarios en redes, ellos se han encargado de “montar un circo” y no han sabido cómo despedirse, porque podrían estar “facturando” con eso.

Sin embargo, hubo quienes notaron de que la actriz de 58 años se ve notablemente afectada al igual que este joven, pero aún así nadie los perdonó, ya que no fueron amigables con las expresiones de despedida de este par a quienes ya no quieren ver más juntos.

Alina Lozano anuncia que por sufrir de gamofobia se separó de Jim Velásquez y se pronuncian sobre ello

“Ya no les creo nada. Es más creo que lo del supuesto noviazgo desde el comienzo fue falso”, “Estos se despiden más que los Hermanos Gasca”, “Ya no soporto ésta pareja, ya no saben q inventar”, “Ay no esta mujer ya fastidia con este tema”.

Esas fueron algunas de las reacciones que generó la publicación en la que Alina Lozano y Jim Velásquez anuncian que ya no generaran más contenidos juntos y que así dan por terminada su relación hasta laboral.

Foto: redes sociales Jim Velásquez / Alina Lozano.

Incluso, se nota que la actriz está afectada, le entrega el anillo de compromiso y cierra este ciclo en el que solo recibieron cientos de burlas por considerar que todo se trató de un “show” en el que ambos solo querían lograr visibilidad.

Además, lo que ha generado malestar es que ambos hicieron varios intentos por anunciar su separación y no lo lograron concretar, pues siempre terminaban en chiste hasta el punto que ya nadie les cree y sigue siendo calificados de “cansones” y “mentirosos”.