‘La pupuchurra’ ahora sí que se queja por no estar en ‘Betty, la fea’: esto fue lo que dijo

Sigue surgiendo detalles inesperados sobre la tercera parte de ‘Yo soy Betty, la fea’, pero lo que nadie imaginó es que el personaje de ‘La pupuchurra’ interpretado por Martha Isabel Bolaños fuera ignorado en la nueva entrega que se estrenará en Prime Video.

En una reciente entrevista, la actriz que está formando parte de la nueva temporada de ‘Masterchef Colombia’, confirmó que no estará en la nueva producción, porque considera que ya no tiene sentido estar en ella debido a que su papel no es tan vital como el resto, además dijo que no le afecta en nada no estar en esta versión que será más internacional.

Martha Isabel Bolaños Instagram

Incluso, aseguró que tiene otros proyectos en puerta, que sí extraña a sus compañeros, pero ella sigue igual como si nada pasara, pero ella está segura de que su interpretación no requería más desarrollo en la historia, ya que siempre fue algo secundario.

Actriz de ‘Betty, la fea’ habla sobre su ausencia en la tercera parte

“Hace un año, cuando comenzaron el proyecto, mi mánager me dijo que iban a comenzar y yo no iba a estar, entonces pues no me afectó en lo más mínimo...Ahora que los veo trabajando de nuevo juntos pienso que sería lindo volver a grabar, pero no me afecta mi ego. Comprendo que mi personaje sin Sofía no tiene nada que hacer ahí”, dijo Bolaños en la entrevista que dio para el portal El Tiempo.

Captura videos

Aquí, la actriz colombiana que se hizo famosa con su papel de ‘La pupuchurra’ en ‘Betty, la fea’, aseguró que siente nostalgia por lo vivido, pero que supo pasar la página, ya que su personaje no fue principal como el de “El cuartel de las feas”, pero aún así le augura éxitos a todos sus compañeros.

Y aunque en redes la sentenciaron y aseguraron que ella sí está dolida, no escatimó en ignorar los comentarios de la gente que no la ha recibido con el mismo cariño que al resto de los personajes de esta producción tan emblemática.