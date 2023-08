¿Sufres de gamofobia? señales para detectarla a tiempo y no como hizo Alina Lozano.

Una vez que Alina Lozano anunció que padece de gamofobia y que esa fue la razón por la que decidió huir de los brazos de su joven novio de 23 años, Jim Velásquez, más de uno quiso indagar sobre ello.

A través de su cuenta de Facebook, la actriz de 58 años se dio a la tarea de explicar o dar otro motivo del por qué después del idilio de amor con el generador de contenido, todo acabó abruptamente y según ella es porque descubrió a través del reciente diagnóstico de su psicóloga de que sufre de ese trastorno que le impide aceptar o enfrentar un compromiso.

No me quiero casar con Jim..🫢😱 #Redes #pareja #entertainment Posted by Alina Lozano on Wednesday, August 16, 2023

Incluso, los expertos indican que este padecimiento no posee ningún tipo de tratamiento que no sea el de asistir o contar con el apoyo de un psicoterapeuta que ayude a disminuir el miedo que algunas personas tienen al matrimonio o al formalizar una relación. Los síntomas son perceptibles y van desde sudoraciones extremas, mareos, ansiedad, entre otros.

¿Qué es la gamofobia, el trastorno que afectó a Alina Lozano?

El portal Chile Psicólogos lo define como: “La gamofobia, como cualquier fobia, tiene como característica principal un miedo fuera de proporción, el cual se gatilla por una percepción de peligro que, aunque no es real, esa persona no puede procesar como tal”.

A su criterio, existen otros síntomas que son agresivos como la sensación de fatiga, falta de aire o hasta ataques de pánico y estos se comienzan a presentar una vez que una persona es sometida a un compromiso como el casamiento.

Instagram Alina Lozano. La actriz Alina Lozano se casa con su novio Jim Velásquez.

Y esto es lo que aparentemente hizo que Alina Lozano terminara de forma repentina con Jim Velásquez, pues no supo drenar sus emociones ante el compromiso que se le presentaba y por tanto prefirió “quitarse ese peso de encima” que asumir un rol como esposa de un joven de 23 años.

“Jim nunca me ha visto entusiasmada con el matrimonio y me lo ha dicho muchas veces. Yo dije sí, pero me quedé en ‘shock’. El tema del matrimonio me aterró absolutamente, me aterroricé. Yo entré en pánico y no lo he sabido hablar con él. Eso me llevó a retirarme emocionalmente de la relación”, dijo la actriz luego de saber que todo fue producto de la gamofobia.