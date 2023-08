“Dizque por esta enfermedad rompió con Jim Velásquez”: sigue ‘el peliculón’ con Alina Lozano

Hasta la fecha, no hay quien haya visto con buenos ojos que Jim Velásquez y Alina Lozano fueran pareja, porque más allá de la diferencia de edad, ambos se ha comportado de la manera más inmadura posible en su relación y posterior ruptura.

Un claro ejemplo de ello es que sus redes sociales están plagadas de videos en los que “supuestamente” buscan orientar u apoyar a quienes, al igual que ellos, están pasando por un conflicto amoroso. Sin embargo, ellos han sido calificados ya de “cansones” y hasta “payasos”, ya que no muestran la seriedad o consecuencias de lo que están haciendo y que otros están percibiendo de ellos.

¿Será que ahora quieren hacer una película? Jim Velásquez le pide a Alina Lozano que regresen Foto: Instagram @lozanoalina

Y cuando se pensaba que ambos ya habían agotado el tema, surge una nueva declaración de la actriz de 58 años en la que revela que no aceptó casarse con este chico 31 años menor que ella, porque sufre de una terrible enfermedad.

¿Jim Velásquez y Alina Lozano son aún pareja?

A través de su cuenta en Facebook, Alina Lozano finalmente salió sola aclarando todo lo que está viviendo tras la ruptura con Jim Velásquez. En el video aseguró que siente que se quitó “un peso de encima”, pues descubrió, tras varias visitas al psicólogo que padece de Gamofobia (miedo al compromiso).

“Hoy me quité un peso de encima, pero descomunal […]. Desde que Jim me propuso matrimonio yo me patrasié y lo puedo decir hasta ahora porque lo he hablado. Él no sabe que yo iba a terapia dos días a la semana porque cuando me atasco yo busco ayuda profesional”, dijo la actriz en su red social.

No me quiero casar con Jim..🫢😱 Posted by Alina Lozano on Wednesday, August 16, 2023

“...El tema del matrimonio me aterró absolutamente, me aterroricé. Yo entré en pánico y no lo he sabido hablar con él. Eso me llevó a retirarme emocionalmente de la relación...”, añadió Lozano quien además reiteró que debido a esa enfermedad es que comprende el por qué quedó en shock y nunca se emocionó con la idea de su casamiento con el joven de 23 años.

Además, señaló que pese a todo lo que ha sucedido, considera que lo mejor fue terminarlo todo, pues no quería seguir ilusionando al generador de contenidos quien sí tenía deseos de casarse. Con esto, el drama continúa, tal y cómo lo han expresado algunos usuarios en las redes.