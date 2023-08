“La gomela que se apropió de las luchas”: critican a Marce, la Recicladora por ‘farsante’.

Reciclamores no puedo creer que esto me esté pasando 🥹 en la asamblea de la juventud en Nueva York me gané el reconocimiento a “mejor historia de impacto” 🙌🏼🤩😭



¡Los quiero resto mis reciclamores y que viva Colombia! 🇨🇴😘 pic.twitter.com/yNnTj0iDtt