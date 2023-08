A pesar de ser jurado de ‘Yo me llamo’ no se escapó de las críticas. Y es que Pipe Bueno fue elegido para rendir homenaje a las futbolistas de la Selección Colombia a su llegada al país y éste en vez de congraciarse con ellas logró la burla y rechazo de todos.

Sobre todo, porque en su intento de querer ser cercano u afectuoso repitió en más de una ocasión que estas chicas eran unas “mamacitas” que han logrado mucho a pesar del poco apoyo que han recibido para su formación o preparación, sin embargo, esto molestó a los usuarios en redes quienes aprovecharon esta ocasión para irse en contra de él por la manera tan poco sutil de referirse a ellas.

Descalifican a Pipe Bueno por llamar “mamacitas” a las futbolistas de la Selección Colombia Foto: Instagram @fcfseleccioncol

Incluso, hubo quienes revelaron que sus palabras fueron muy machistas y que debió dirigirse a ellas con más respeto, pues se notó la incomodidad del grupo al ser tan repetitivo en su calificativo con el que no se ganó la aprobación de nadie.

Pipe Bueno, jurado de ‘Yo me llamo’ rinde homenaje a las futbolistas de la Selección Colombia, pero recibe críticas

Por si fuera poco, las futbolistas de la Selección Colombia no se sintieron muy a gusto con el homenaje que les hiciera Pipe Bueno, jurado de ‘Yo me llamo’ , ya que colocaron a este cantante a interpretar una ranchera y éste no dio la talla.

Esto resultó peor que su repetitivo comentario sobre ese grupo de “mamacitas mundialistas” y por eso, las redes estallaron en su contra, pues muchos confesaron que su actuación dejó mucho que desear y hasta dudan el por qué lo eligieron como jurado del reality de imitadores.

“Que incómodo que llevaran a Pipe Bueno al homenaje de la selección Colombia y les dijera 388383 ‘mamacitas’. Literal dijeron: ‘vamos a darle la bienvenida más agropecuaria posible’”, “Se esforzaron en hacer el oso”, “Yo pensé que era un homenaje y no una tortura”, “Uno sabe que perdieron, pero tampoco para torturarlas”.

Eso fue lo que predominó en las redes tras notarse lo poco profesional y planificado que estuvo este homenaje a las chicas de la selección femenina de Colombia.