El profesor alemán de ‘Rammstein’ que dejó callada a Amparo Grisales en ‘Yo me llamo’

Aunque a muchos les generó un poco de miedo, al resto del jurado de ‘Yo me llamo’, le causó una buena impresión la presentación del imitador de Till Lindemann, vocalista de la banda ‘Rammstein’.

Y es que una vez que este participante salió a escena personificado al enigmático cantante, de inmediato Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno quedaron a la expectativa de lo que verían en escena, pues éste se fue pintado y trajeado en plateado como si se estuviera presentando junto con la banda original.

Yo me llamo Captura de pantalla caracol Yo me llamo

Su performance completo fue evaluado por el estricto jurado que esta vez quedó sin palabras, pues no imaginaban que éste fuera tan real y parecido al cantante original de la banda de rock metal.

Amparo Grisales quedó sin palabras en ‘Yo me llamo’

Y aunque en siguientes presentaciones el participante de ‘Yo me llamo’ demostró que no es tan similar como el cantante de ‘Rammstein’, éste dejó ver que sí está preparado y que tiene tanto conocimiento musical que hasta les habla en alemán.

Todo ello mantuvo cautivada y hasta callada a Amparo Grisales, quien ante la presencia de este imitador no hizo más que calificarlo y permitirle avanzar a pesar de que en anteriores presentaciones no lo valoró de forma positiva, ya que asegura que no se parece físicamente al líder de la banda de rock.

El profesor alemán de ‘Rammstein’ que dejó callada a Amparo Grisales Foto: Captura Youtube Yo me llamo

Sin embargo, no duda en aplaudir su intento por seguir avanzando en esta competencia en la que sin duda ha causado muchas expectativas ante cada show, pues siempre se las ingenia para ofrecer algo novedoso o diferente en el escenario.

Por eso, en el reciente capítulo hizo suspirar a más de una al dejar ver su musculoso cuerpo, su cabello crespo y la actitud de artista con la que se ha ganado el aplauso del público que lo espera en cada programa.