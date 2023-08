“Más teatrito”: Alina Lozano y Jim Velásquez ahora ‘limpian su relación’ en un jacuzzi

Alina Lozano y Jim Velásquez saben cómo sacar partido a lo que genera su relación, por su gran diferencia de edad, sino por todos los culebrones que protagonizan alrededor de la misma.

Supuestamente que se separaban, supuestamente que pasaron por un mal momento, todo a punto de casarse. Pero otra vez, en una cosa que parece más actuada que genuina, según sus críticos, reafirmaron su “reconciliación”.

Ellos han vuelto, pero no han mostrado si son novios, están en algo oficial o si son amigos con derechos. Ahora están publicitando varios encuentros románticos que siguen generando comentarios, como antes.

Ahora, están mostrando que “sí se puede ser amigo de un ex” precisamente juntos, en un jacuzzi.

El video de reconciliación de Alina Lozano y Jim Velásquez donde mostraron que se puede ser amigo del ex

“Sí se puede amigos, y lo estamos demostrando, tener una relación sana con el ex. Reunirse en un sitio íntimo como un cuarto y que no pase nada (...)”, dijo Alina, orgullosa.

Jim dice que si bien ya no son pareja, sigue siendo el amigo de la actriz:

“Rompiendo tabúes porque se dice que uno no puede tener una amistad con sus ex y nosotros la tenemos”.

Así, volvieron a subir un video en un jacuzzi con espuma para “limpiar la relación”.

“Esto no es lo que parece, amigos. Estamos acá de ex limpiando la relación para poderla terminar bien. Echar harto jaboncito (...) para que no queden huellas”, dijo la actriz.

Tanto ella como él dicen que ya no son novios, aunque siguen compartiendo la misma intimidad.

Y por supuesto, están generando los mismos comentarios de siempre, donde les ridiculizan a ambos, sobre todo a Alina Lozano, a quien condenan por su edad al meterse con alguien más joven y decirle que sólo lo hace por relevancia.