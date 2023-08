Aunque muchos imaginarían que para la Señorita Colombia María Fernanda Aristizábal, no habían problemas sobre aspecto, la realidad es que sí. Y esto quedó evidenciado en sus recientes declaraciones en las que habló hasta de las estrías que tiene y que luce ya sin problemas.

Fue a través de su cuenta en Instagram que esta joven de tan solo 26 años habló de todo el proceso que vivió para finalmente aceptarse tal y como es, ya que a su criterio, nunca se sintió a gusto con su cuerpo y se llegó a exigir tanto que cayó en un agotamiento absoluto y esto le causó varias enfermedades.

Esta fue la reacción de la Señorita Colombia cuando se dieron cuenta de sus estrías Foto: Instagram @mafearistizabalu

Es por eso, que a pocos días de acabarse su reinado, ella se sinceró con sus seguidores y reveló cuál fue su reacción al aceptarse y verse imperfecta, pero sana, llena de celulitis y demás rasgos femeninos que son tan comunes y que cualquiera puede poseer y aceptar con agrado, ya que forma parte de su naturaleza.

La Señorita Colombia María Fernanda Aristizábal habló de sus imperfecciones

“Para ser honesta, desde que tengo memoria he peleado con la imagen que veo de mi cuerpo en el espejo, para mí nunca ha sido suficiente, quizás inseguridades infundadas en la infancia, comentarios que creí que me definían, miedos a no encajar en una industria hermosa pero exigente en la que siempre soñé estar...”.

De esa forma inició su comunicado o discurso, la actual Señorita Colombia, María Fernanda Aristizábal, quien poco a poco se fue despojando de tantas realidades que antes ocultaba, porque consideraba que esto no le permitiría encajar en sus objetivos.

Por eso, confesó su verdad y cómo ahora más que nunca se ama, acepta y disfruta de su femineidad. “He podido gozarme esta vida acompañada de buena salud y de cada kilo, estrías, celulitis, flacidez, acné y mil cosas más de las que nos avergonzamos. Hoy puedo decir que sigo en el proceso de cultivar mi amor propio, que cada vez amo más lo que veo, cada vez me siento más orgullosa de las buenas decisiones que tomo para sentirme mejor...”.

Con ello demostró que hoy más que nunca se siente feliz de ser quien es y de haber escogido con amor sus realidades y por también invitó a que todos lo hagan.