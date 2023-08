Imitadora de Shakira no tiene el mismo éxito que la barranquillera en ‘Yo me llamo’: salió casi humillada Foto: Captura Youtube Canal Caracol

En ‘Yo me llamo’ no paran las decepciones y polémicas. Y es que en el reciente capítulo del 1 de agosto los televidentes y el jurado fueron parte de uno de los momentos más tensos del reality tras la participación de la imitadora de Shakira.

Y es que esta concursante deslumbró a todos con la actitud que mantuvo desde su aparición en el escenario, pero luego de unos bailes que realizó y que fueron muy similares a los que realiza la barranquillera, sus evaluadores le pidieron que por favor cantara.

Esto fue el detonante de la noche, pues una vez que la chica comenzó a interpretar la canción ‘Ojos así' solo recibió duros comentarios de parte de Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola, pues su voz no dio la talla, estuvo siempre desafinada y por ende debió ser despedida del escenario.

Participante de ‘Yo me llamo’ que imitó a Shakira decepcionó a todos

“Tuve una ilusión tan grande contigo, pero me decepcionaste”, eso fue lo que expresó la más estricta y polémica jurado Amparo Grisales quien no escatimó en sus comentarios al que se sumó hasta el público que no disfrutó de esta presentación.

Luego de ello, el resto de los expertos coincidieron en que su actitud les asomaba la posibilidad de un buen espectáculo que se fue a la borda por no tener una calidad vocal con la que pudiera seguir adelante con su presentación de la que incluso salió desorientada, pues al despedirse escogió el camino equivocado del escenario.

“Se equivocó de ruta en el oasis”, fue el comentario con el que finalmente la despidió la llamada “diva” del jurado y con el que puso punto final a una de las tantas decepciones que ha dejado el reality durante esta temporada en la que al parecer ha faltado talento en los imitadores.