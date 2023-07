¿Quienes son los encargados de vestir a Verónica Alcocer? ellos son los que escogen lo que usa

Verónica Alcocer se ha encargado de darle vida al cargo de Primera Dama con cada uno de sus deslumbrantes atuendos. Ha vuelto atraer la moda y la personalidad a la Casa de Nariño.

En los lugares y eventos donde Verónica Alcocer ha hecho acto de presencia, ha destacado por ser una de las mejores vestidas y sus atuendos siempre son criticados de manera positiva.

Y si bien su sentido para el gusto y la moda son impecables, no es un secreto para nadie que cuando se trata de altos puestos en el gobierno, pocas veces son ellos mismos quienes eligen su ropa.

Generalmente, dentro de todo el equipo que maneja las relaciones y comunicaciones del presidente y de la primera dama, se encuentra un asesor de imagen, con quien se escogen y se planean los atuendos que se usaran para determinados eventos.

Pero, ¿será este el mismo caso con Verónica Alcocer o será ella la excepción?

Se revela quien está detrás de las pintas que usa Verónica Alcocer en los eventos

La primera dama de Colombia tiene a su cargo un equipo de asesores que generalmente le recomiendan opciones de atuendos, pero al final ella es quien toma la decisión de que usar y que no.

Esto se lo explicó a este medio la diseñadora Maria Elena Villamil, quien vistió a Alcocer previamente. Cuando se le consultó a la reconocida diseñadora, ¿cómo fue vestir a la primera dama Veronica Alcocer en la coronación de Carlos III? esta fue su respuesta:

“La señora Verónica ha sido cliente nuestra desde hace muchos años y particularmente ella escogió las piezas que llevó a ese viaje. No tuve la oportunidad de brindarle una asesoría, más se hizo dentro de la tienda”, aseveró Maria Elena.

Verónica Alcocer se enorgullece de todas sus pintas a pesar de las críticas

Y es que este viaje no estuvo exenta de críticas. Que porque gesticuló, porque se vistió de cierta manera y no de otra, muchos más comentarios abundaron en las redes sociales. Pero ella no se dejó amedrentar por estas y por el contrario, envió un mensaje de agradecimiento a los diseñadores que la vistieron.

“Soy una enamorada del talento colombiano. Cada pieza contiene el espíritu de nuestr@s artesan@s y diseñadores. El mensaje que transmiten, los tejidos, las texturas y los colores está lleno del sentimiento de mi país.”, escribió la primera dama en su cuenta de Instagram.

Este es el video donde se puede ver como la primera dama se enorgullece de las pintas que llevó y explica un poco de la inspiración de cada una de las piezas usadas: