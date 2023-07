¿Eso si lo probó?: el “indeseable” plato que terminó cocinando Claudia Bahamón en ‘MasterChef’

Al parecer ya es una tradición que al menos, una vez por temporada, la presentadora del programa culinario de RCN, ‘MasterChef Celebrity’, sea una participante invitada y deba cocinar junto al resto de los participantes.

En este reto, loss participantes de ‘MasterChef Celebrity Colombia 2023′ en su capitulo 51, tuvieron que enfrentarse a la ya conocida caja misteriosa, y hacer una receta inspirada en el merengón, un postre muy tradicional de Colombia.

Claudia Bahamon fue participante de este reto. El año pasado tuvo que concursar en el reto de cocinar achiras, y fue a ganadora, aunque claramente esta victoria no tenia validez, y tuvo que ceder su puesto de inmunidad en ese entonces a Carla Giraldo.

Desafortunadamente, a la presentadora que por estos días no la pasa tan bien de salud y tuvo que tomarse un descanso, no obtuvo los resultados que ella esperaba y no superó el reto con su receta.

Enfermedad de Claudia Bahamon: en qué consiste y por qué su recuperación será larga Foto: Instagram @claudiabahamon

Además que no salió como lo esperaba le tuvieron que ayudar muchísimo, pues sus habilidades culinarias para este tipo de preparaciones no son las mejores.

A la presentadora le ayudaron varias veces durante la prueba: Christoper Carpentier, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch la asesoraron y también aprovecharon para hacerle bullying en mas de una oportunidad.

Mario Ruiz también le ofreció consejos, pues es el mejor haciendo postres el reality culinario del canal RCN.

Así quedó el plato inspirado en merengón que cocinó Claudia Bahamón:

Al ver el aspecto de su plato, ella solo se limitó a decir que “esta es una muestra de cómo quedaría la tierra sí las personas no hacen algo por el cambio climático”, ya que ella es una activista por el medio ambiente.

Los jueces fueron implacables y la trataron como una concursante más, y si bien le resaltaron que la “decoración estaba linda”, y de sabor no quedó nada mal, la textura fue lo que rajó el plato.

“El merengue absorbió toda la humedad de la crema o le quedó blandito, como chicloso”, fue uno de los comentarios que recibió.

Por este motivo, Claudia Bahamón ahora será literalmente “la esclava” de los jurados y se llevó además su delantal negro.

Claudia Bahamón será “esclava” de los jueces de ‘MasterChef Celebrity Colombia 2023′

Y es que la razón para esto se debe a que tres jurados del programa apostaron con la presentadora que si ella ganaba, literalmente ellos serían sus esclavos, pero si ella perdía, pasaría lo contrario.

Gracias a los errores que tuvo el merengón de Claudia Bahamón, ella será la que debe pagar lo apostado, paunque aun sigue sin saberse cual será su castigo en sí.

Pero lo que si es seguro, es que la van a poner en el sofá y se queda con delantal negro.

“El amargo que siento porque ellos siempre me han querido poner el delantal negro…”, dijo Claudia Bahamón, con la expectativa de lo que le sucederá.