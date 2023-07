Mónica Rodríguez se pelea con quienes critican sus publicaciones: “será que me desnudo para que me quieran” Fotos: Instagram @monyrodriguezoficial

La periodista Mónica Rodríguez sorprendió a todos cuando de forma inesperada le respondió a sus seguidores de forma burlona, tajante y hasta grosera.

Y es que la ancla de Noticias Uno se encargó de hacer una publicación en la que reflejaba su angustia por la poca atención que muchos padres les dan a sus niños. Todo ello, porque el video que subió en Instagram mostraba a una pequeña corriendo por un pasillo muy delgado y elevado de un edificio y nadie se percataba de ello, sino algunos curiosos que grabaron y viralizaron el momento.

Con ese material quiso hacer una reflexión, pero lo que logró fueron insultos y comentarios en contra, pues a criterio de muchos, más que buscar que muchos reflexionen estaba logrando dar “más ideas” a los pequeños o jóvenes que la siguen en su cuenta y además consideran que no debía expresar que estaba “desparasitada”, sino “impactada”.

Estallan a Mónica Rodríguez en las redes

Incluso, algunos usuarios en las redes le pidieron a la periodista Mónica Rodríguez que sea un poco más creativa, ya que si ella pensaba que con ese video iba a “conmocionar” a las redes lo que consiguió fue un fuerte enfrentamiento o debate con sus seguidores.

Mónica Rodríguez indicó que esto afecta su sistema inmunológico Foto: Instagram @monyrodriguezoficial

“Está bien la enseñanza, pero esta doña ya no sabe qué publicar para ganar seguidores”. Ante esto, la presentadora de Noticias Uno indicó que buscará otras estrategias más “seductoras” para captar la atención de todos. “Ah sí, la próxima vez subo un video desnuda para hacerme más viral, porque ese es mi único interés en esta vida, porque no ‘se me ocurre más nada’”.

Mónica Rodríguez se pelea con quienes critican sus publicaciones: “será que me desnudo para que me quieran” Foto: Instagram @monyrodriguezoficial

A esto le siguieron una gran cantidad de reacciones en las que la tildaron de “odiosa”, “grosera” y hasta “poco ética”, ya que para muchos ella debió ignorar esto y dejar de atender lo que dicen sus seguidores. Pero ella siempre fue más allá y recalcó que sino la quieren seguir, mejor para ella.