“Cambió colágeno por pensión”: ex novia de Jim Velásquez se pronunció ante “romance” con Alina Lozano

La polémica relación entre Jim Velásquez y Alina Lozano no deja de ser el centro de atención en redes sociales, pero esta vez no fue la pareja quien dio de que hablar en esa ocasión, sino la ex del joven influencer.

La joven publicó un video en su cuenta de TikTok donde menciona de cierta manera la relación que tuvo con el ahora novio de la actriz de 55 años.

Con una cara baque denota bastante tristeza y usando una canción de Feid de fondo, Nicol Triana subió un video donde se ven imágenes de su relación con Jim y de la que ahora sostiene con Alina Lozano.

Fue mas expresiva aun en la descripción de la publicación, pues escribió: “Me dolió, pero la vida sigue”.

Hasta el momento, el video ya tiene más de 3 millones de reproducciones, y los comentarios no se han hecho esperar, donde le dicen “que la cambiaron por la pensión” , quienes la atacan porque aseguran que ella también está siendo parte de esa “farsa”; y quienes le dicen que todo eso es marketing.

“Yo aún sigo pensando que es actuado”, “cambio colágeno por pensión”, son algunos de ellos.

Este el video que ha causado todo tipo de reacciones en redes sociales:

Los internautas no se callaron, y ke empezaron a echar en cara que esta no era mas que una táctica para ella tener relevancia y seguidores, insertándose en esta polémica.

Estos comentarios se da luego de que Nicol subiera contenido con Jim y, para “sorpresa” de sus seguidores, con Alina saliendo en sus videos también.

Eso no ha evitado que al momento, esta publicación ya cuente con millones de reproducciones y miles de ‘Me gusta’, por lo que el éxito se encuentra garantizado cuando se habla de la relación entre Jim Velásquez y Alina Lozano.

Alina Lozano y Jim Velasquez se pelearon, lo subieron a Instagram, y los “despedazaron” en los comentarios

En un video que montaron en la cuenta de Lozano, se puede observar a la pareja “pelear” ante las cámaras. Allí, Velásquez le reclama por los comentarios que recibe de otros hombres.

Después, nuevamente Velázquez decide regañar a su novia por la manera en que iba a ir vestida a la cirugía que él le pagó. Alina llevaba un vestido bastante sugerente.

“¿Y te vas a ir vestida así?”, le Velásquez a su prometida. Lozano le responde “¿Y cómo se va uno para una cirugía, amor, si allá le ponen a uno la bata y todo eso?”.

Velásquez “molesto”, continuo diciéndole “Te llevas un pantalón de pijama, te vas con un saco, o sea”, continuó el actor.

Pero Alina se resistió y le dejó muy en claro que ella no se cambiaría de pinta, diciendo “Yo no me voy a ir con pijama desde acá. Ya el doctor, con su protocolo, dirá todo lo que tengo que hacer. Vamos, amor”.

Los comentarios ahora solo son burlas en su contra y les están pidiendo que mejor ya “dejen el showcito”:

“No les creí nada pero son buenos comediantes”, “debería darles vergüenza estar saliendo con esas ridiculeces”, “se nota que a esa vieja le afectó la menopausia” o “Tan viejos y tan ridículos”.