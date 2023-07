“No queremos más extranjeros”: nuevo caso de explotación sexual en Medellin a manos de alemán

No dejan de surgir casos de explotación sexual en Medellín y el mas reciente ahora vienen en manos de un alemán, que no tuvo ningún reparo en hacer publico en sus redes sociales, que se encontraba en la ciudad de Medellín dispuesto a “violar mujeres menores de edad”; pues según él, es su fantasía sexual.

Por medio de Twitter, se hicieron públicas varias capturas de pantalla donde se puede leer exactamente la descripción que este sujeto, llamado Alexander Simón, de 27 años.

“Soy alemán recién llegado a Medellín. Solo me interesa el sexo. Busco chicas jóvenes, cuanto más jóvenes mejor. Te colmaré de dinero. Tengo una fantasía de violación y un pene grande, así que si estás, pago por sexo no importa el valor”.

En Colombia, la indignación y el rechazo contra los extranjeros esta mas fuerte que nunca, y no es para menos. Los recientes eventos donde mujeres han perdido la vida a manos de norteamericanos, no son olvidados por los cibernautas, quienes al dar con este perfil en Tinder, no dudaron en hacer saber del abusador que se encuentra en las calles de Medellín en estos momentos.

¿Qué putas con los extranjeros qué vienen a Medellín? pic.twitter.com/xzLSg2X6yi — Laura (Taylor's Version) 🍂 (@alterahuevos) July 11, 2023

¿Hasta cuando tendremos que soportar a los extranjeros querer hacer de las suyas en el país?

Nadie está dispuesto a aceptar que mas extranjeros vengan a matar y prostituir menores solo para su placer, y aprovecharse de la necesidad y vulnerabilidad de los sectores que deben sucumbir ante sujetos como este.

En redes sociales, los comentarios no se detienen en contra de este abusador, y hasta le están pidiendo a las autoridades que intervengan.

“Oiga, increíble que la gente vea normal que el man tenga una fantasía de violar y que quiera hacerlo con mujeres mucho menores que él. No pues, super normal.”; “Los extranjeros que vienen nos ven literalmente como pedazos de carne, absurdo”; “Que asco. Y que asco cualquier tipo de justificación que le encuentren a esto.”, han sido tan solo algunos de los comentarios que le envían a este extranjero abusador.

Dónde estará el que nos dijo que pobrecitos ellos porque los estábamos sometiendo a la misma xenofobia que nos aplican a los suramericanos en Europa? https://t.co/xFHHS9C2wm — Viviana Toro (@CondimentadaMuy) July 12, 2023

Un día de estos vamos a tener que hablar de cómo promocionar “la belleza de las mujeres” en cuanta cuña turística encontraron ha promovido este tipo de turismo. Esto de que seamos otro objeto de consumo está más que preocupante. https://t.co/o08dPf4eEn — Nana 🥭 (@tamarindoenflor) July 12, 2023