“Descarados”: Reemplazo de Mary Mendez en “La Red” no se dejó matonear de sus compañeros

La presentadora Mary Mendez se ha vuelto a ausentar de su puesto en el programa de Caracol “La Red” por unas semanas, mientras se toma unas vacaciones.

En su reemplazo llegó a cubrirla Sandra Posada, quien es la corresponsal de Medellín en el matutino ‘Día a Día’.

Los encargados de darle la bienvenida a la nueva integrante temporal del equipo, fueron Frank Solano, Carlos Vargas, Carlos Giraldo y Juan Carlos Giraldo durante la emisión del pasado 8 de julio y la sentaron en el “trono” de Mary Méndez.

Pero la felicidad no le duro mucho a Posada pues en menos de un día paso de ser recibida con aplausos y bulla a recibir comentarios sarcásticos y pullas por parte de sus compañeros no faltaron.

Al día siguiente de haber ocupado el puesto de Mary Mendez en el programa de entretenimiento, Frank Solano le envió la primera ‘pulla’ a su nueva compañera, y que no pasó desapercibida por sus compañeros de set.

Instagram @sandraposa La presentadora Sandra Posada.

Durante la emisión del pasado domingo, 9 de julio, los conductores del programa empezaron a hablar sobre Mary Méndez y sus curvas. “Con Mary uno no sabe si ella va o viene”, dijo Juan Carlos Giraldo.

Aunque la presentadora no estaba para no dejarse tratar de esa forma, Sandra Posada metió la cucharada y la “defendió”, diciendo que “Tiene la mejor curva que es la sonrisa. No tengo nada más que decir”, dijo la presentadora oriunda de Medellín.

Este contundente comentario provocó que Frank Solano, la cuestionó de forma burlesca: “¿La curva de la sonrisa? Mostrame. Ese diseño te quedó bonito. Bien hipócrita”.

Posada, quien no esta acostumbrada a lidiar con este tipo de humor ácido solo se limitó a reír y segundos les dijo a todos que eran unos “Descarados”.

Mary Méndez caracol tv

La llegada de la corresponsal de ‘Día a Día’ alarmó a los espectadores porque pensaban que Mary Mendez renunciaría

Esta no es la primera vez que le sucede eso a la longeva presentadora del programa del Canal Caracol e la misma presentadora paisa la que, a través de su cuenta de Instagram, puso fin a todos los rumores.

“Ni Mary va a salir de ‘La Red’ ni yo voy a salir como corresponsal de ‘Día a Día’. Cada una tiene que estar en donde tiene que estar y esto solamente es una experiencia que voy a aprovechar al máximo para aprender de estos cuatro hombres”, aseguró Sandra Posada.

En noviembre de 2022, Méndez también se fue de vacaciones y su lugar lo tomó temporalmente, Daniela Galvis, periodista y locutora en ‘La Kalle’.

Este cambio hizo que los que siguen el programa atacaran a la presentadora de la emisora radial, la propia Mendez tuvo que salir en su defensa:

“Yo sé que quieren vernos a todos los presentadores juntos, yo lo entiendo. A mí también me pasa cuando me cambian los actores de un programa. Sin embargo, me parece mal leer comentarios despectivos hacia ella porque la pelada no tiene la culpa, no la pueden comparar conmigo”, sentenció Mary el año pasado.