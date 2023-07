Hija de Petro contó qué se siente ser familiar del “mejor presidente de Colombia”

Andrea Petro, hija de Gustavo Petro (no de su matrimonio con Verónica Alcocer), contó en Instagram qué se siente ser familiar del “mejor presidente de Colombia”.

De hecho, quien le preguntó le puso este apelativo al primer mandatario. Ella contestó mientras iba conduciendo.

“Trato de no pensar en eso, ya que aquí en Europa soy una persona común y corriente. No tengo escoltas, no tengo nada, agarro metro, bus, como todo el mundo. Cuando voy a Colombia el cambio es muy fuerte para mí. No me acostumbro a eso, ni me acostumbraré jamás a ser la hija del presidente”, afirmó la economista, que vive en el sur de Francia.

“Tengo un conflicto interno con eso. No me identifico con ese rol todavía”, expresó. “Pero siempre trato de ser yo misma independientemente del status que me den otras personas”, aclaró.

¿Gustavo Petro ayuda económicamente a su hija Andrea Petro? esto fue lo que ella respondió

Ella afirmó que no, que es una mujer independiente desde hace diez años. Y que no volvería a Colombia, por la sencilla razón de que el padre de sus hijas es francés y viven en la misma ciudad. Y ella quiere que sus hijas crezcan a su lado, por lo que no tendría sentido viajar tantísimos kilómetros cuando se puede hacer la vida más fácil.

Ella también trabaja “al mil por ciento”, como respondió en sus historias de Instagram, en una fundación que apoya a migrantes en España. Ella es la CEO.

“Hago management y todo el tiempo estoy en contacto con Bogotá, Francia y España”, afirmó Andrea, quien vive en Marsella. Y si bien estudió Economía, quisiera hacer algo con economía circular y preparar cursos en septiembre de Logística Internacional.

Asimismo, dice que va bien con la fundación y que se lleva muy bien con Verónica Alcocer y sus hijas Sofía y Antonella, mostrando una foto en Navidad.

Esto ha causado revuelo entre amantes y detractores del presidente, que han dejado sendos comentarios respectivos a su ideología.